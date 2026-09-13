La seconda tappa di Lombardia Coop to Coop: da Fiesco a Cignone tra le tombe morte e i campi di sorgo

Una tappa molto bella, quella che ieri ha portato il gruppo di camminatori che partecipano a questa edizione di Lombardia Coop to Coop da Fiesco a Cignone, in provincia di Cremona. Ed è già qui che si ritrova una delle componenti della magia di Lombardia Coop to Coop: quando mai Carlo, Anna, Marco, Adelchi, Ester, Isabel, Simone, Ettore, Marco e Neven sarebbero passati per questi piccolissimi paesi, se non camminando?

La giornata immersa nella natura ha regalato diverse chicche, a partire da un elemento spesso poco citato ma vitale per ogni cammino: la tipologia di strada e il fondo. Dei 26 chilometri percorsi oggi, 22 sono stati fuori dall’asfalto, in larga parte sull’erba, tanto da sembrare di muoversi su un tappeto.

Da Fiesco lungo il Vacchelli

La partenza è con calma, dopo la colazione alla trattoria Breda. Un primo tratto riporta il gruppo sulla ciclabile che corre a fianco del Canale Vacchelli, l’opera di ingegneria idraulica ideata a fine Ottocento per irrigare i campi della zona, oggi affiancata da una pista ciclabile che segue le sue alzaie silenziose attraverso un paesaggio rurale suggestivo.

A metà del percorso si incontra Tombe Morte, un luogo dal nome curioso che non ha nulla a che fare con sepolcri o vicende macabre: in ambito idraulico la “tomba” indica una condotta o un sifone che permette a un corso d’acqua di passare sotto un altro, mentre l’aggettivo “morte” deriva dall’apparente immobilità delle acque che rallentano nei bacini di regolazione. In questo snodo strategico nei pressi di Genivolta, il Canale Vacchelli incontra il Naviglio Civico di Cremona, il Naviglio Pallavicino e il Cavo Ciria: un complesso intreccio di chiuse, sifoni e ponti-canale in cui i flussi si sovrappongono ad altezze differenti senza mai mescolarsi. Una targa posta proprio alle Tombe Morte ricorda l’intitolazione del Canale Diramatore Bruno Loffi: il Consorzio Irrigazioni Cremonesi ha legato le acque del canale, che porta il nome del suo fondatore Pietro Vacchelli, alla memoria dell’ingegner Loffi, direttore del Consorzio dal 1957 al 1977.

Proseguendo a poca distanza lungo il Naviglio Civico si incontra un’altra testimonianza storica di rilievo: la Centrale Idroelettrica della Rezza, realizzata agli inizi del Novecento per sfruttare i salti d’acqua del canale e generare le prime forme di energia pulita per le città e le industrie di Soresina e Cremona. Uno scorcio di archeologia industriale tornato a funzionare e perfettamente integrato nel paesaggio, che oggi il gruppo osserva quasi con lo stesso stupore di chi lo vide nascere.

Verso la fine della tappa il paesaggio cambia tono, lasciando spazio alle coltivazioni locali: tra queste spiccano le distese di sorgo da granella, con le sue tipiche pannocchie dense e dorate, coltivazione sempre più diffusa nei campi della pianura padana per la sua resistenza.

Camminando in armonia verso Villa Borghesi

Ormai il gruppo si muove in perfetta sintonia, rispettando il passo di tutti ma restando quasi sempre unito. È bello avere tanto tempo per parlare, ascoltare o, in qualche caso, trovare lo spazio per il silenzio con se stessi. La bellezza di queste esperienze sta anche nei temi che diventano protagonisti di alcuni momenti del cammino: tanti, stimolanti, capaci di arricchire attraverso il confronto e l’ascolto.

Il meteo ha aiutato, con temperature miti e un cielo azzurro ad accompagnare l’intera giornata. Gli ultimi chilometri si fanno sentire un po’ di più, ma è ormai una costante nota dei cammini. A rinfrancare tutti è l’arrivo a Villa Borghesi, a Cignone, con il suo giardino incantevole e gli spazi curati che accolgono il gruppo per la notte.