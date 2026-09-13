La Solbiatese ci prova ma non basta: finisce 0-0 con la Casatese Merate

Una partita di carattere quella della Solbiatese, contro una squadra costruita per stare nelle zone alte della classifica. La Solbia ha risposto presente, mettendo in campo proprio quelle caratteristiche dichiarate alla vigilia: carattere, intensità e personalità. Una gara combattuta fino all’ultimo, nella quale i nerazzurri hanno avuto anche le occasioni per portare a casa i tre punti, soprattutto nel finale, quando l’ingresso di Njie ha dato ulteriore vivacità alla manovra. Il secondo tempo, giocato quasi interamente in superiorità numerica, lascia forse qualche rimpianto per il risultato, ma anche diversi aspetti incoraggianti. Nello 0-0 che consegna agli uomini di Gatti il primo punto stagionale c’è una prestazione che può rappresentare un importante punto di partenza. Prossimo appuntamento per i nerazzurri mercoledì 16 settembre ore 18 allo stadio “Fortunati” di Pavia.

Foto ProfPaul by Casatese Merate

FISCHIO D’INIZIO

La Solbiatese scende in campo con il 4-3-1-2: Chironi tra i pali; difesa composta da Renner, Gabrielli, Cosentino, Lo Re; a centrocampo Shaibu, Guidetti, Suatoni; sulla trequarti Scapinello; in avanti Martinez, Monteiro Barbosa. La Casatese risponde con il 4-3-1-2: D’Errico in porta; in difesa Adenyo, Bertoni, Montesano, Geddo; in mezzo al campo Menni, Itraloni, Crotti; alle spalle delle punte Isella; in attacco Diana, Gningue. La gara è diretta da Francesco Polizzotto di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Mirabella di Acireale e Cottone di Palermo.

CRONACA PARTITA

Nel primo tempo i nerazzurri mostrano un atteggiamento propositivo, anche grazie al nuovo assetto tattico che vede Scapinello agire dietro la coppia formata da Martinez e Monteiro Barbosa. Le occasioni non mancano da entrambe le parti: gli ospiti si rendono pericolosi in un paio di circostanze, mentre per la Solbiatese ci provano Scapinello e soprattutto Martinez, che si presenta davanti al portiere ma non riesce a superarlo. La possibile svolta arriva in avvio di ripresa, quando la Casatese rimane in dieci per l’espulsione di Montesano. Il giocatore alza eccessivamente la gamba e, senza intenzionalità, colpisce con i tacchetti la testa di Monteiro Barbosa, costringendo l’arbitro a estrarre il cartellino rosso. In superiorità numerica, la Solbiatese prova ad aumentare la pressione, mentre la Casatese arretra il proprio baricentro. I nerazzurri costruiscono alcune situazioni interessanti, ma senza riuscire a trovare il vantaggio. L’occasione più importante arriva al 30′, sugli sviluppi di una punizione calciata da Scapinello: D’Errico respinge, Guidetti si avventa sulla seconda palla con il mancino, ma la conclusione non è abbastanza precisa e il portiere della Casatese nega il vantaggio ai padroni di casa. Nel finale la Solbiatese continua a spingere alla ricerca del gol. Gasparri mette un ottimo pallone in area, Monteiro Barbosa fa da sponda e sulla traiettoria si inserisce il neoentrato Njie, che prova la deviazione con i tacchetti. Il tocco, però, termina fuori di poco, sprecando così l’occasione per segnare il gol della vittoria.

TABELLINO

Solbiatese – Casatese Merate 0–0

Solbiatese (4-3-1-2): Chironi; Renner, Gabrielli, Cosentino, Lo Re (35’ st Njie); Shaibu, Guidetti (35’ st Guanziroli), Suatoni (23’ st Galdo); Scapinello (39’ st Gasparri); Martinez (18’ st Silla), Monteiro Barbosa. A disposizione: Gadda, Riboli, Diouck, Pandullo. All. Gatti

Casatese (4-3-1-2): D’Errico; Adenyo, Bertoni, Montesano, Geddo (43’ st Sartorelli); Menni (12’ st Losa), Itraloni, Crotti; Isella (23’ st Citterio), Diana (8’ st Corno), Gningue (18’ st Goffi). A disposizione: Bragotto, Carminati, Sartorelli, Ndiaye, Mungari. All. Commisso

Arbitro: Francesco Polizzotto di Palermo (Mirabella di Acireale e Cottone di Palermo)

Note: terreno di gioco in ottime condizioni.

Ammoniti: Bertoni (C). Espulsi: Montesano (C). Recupero: 1’+4’

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