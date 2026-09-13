La “stecca” passa da Bergamo a Varese: nel 2027 il raduno regionale degli alpini sbarcherà all’ombra del Campo dei Fiori

Il testimone del Raduno del 2° Raggruppamento dell’Associazione Nazionale Alpini è passato ufficialmente alla Sezione ANA di Varese, che si appresta a diventare il punto di riferimento per le penne nere di Lombardia ed Emilia-Romagna nel 2027.

La consegna della tradizionale “stecca” è avvenuta a Bergamo a conclusione dei tre giorni di celebrazioni — svoltisi dall’11 al 13 settembre 2026 — organizzati per i 105 anni della sezione orobica. Il momento culminante del raduno ha visto la grande sfilata di domenica 13 settembre, coincisa con la 41esima Adunata sezionale bergamasca.

Alla cerimonia era presente il sindaco di Varese, Davide Galimberti, affiancato dalla sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, dal presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e dagli assessori regionali Paolo Franco e Claudia Terzi. L’evento ha richiamato migliaia di alpini sul territorio orobico, tracciando il percorso organizzativo che vedrà ora Varese protagonista dei preparativi per l’appuntamento del prossimo anno.