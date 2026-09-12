La Uyba si allenerà al Centro Pavesi di Milano, a Busto Arsizio salta anche il Trofeo Mimmo Fusco

La Uyba Volley trasloca a Milano, almeno per la prossima settimana. Dopo il cedimento di parte della copertura del foyer dell’E-work arena di Busto Arsizio, avvenuto giovedì 10 settembre, la società biancorossa ha annunciato che la prima squadra si allenerà al Centro Pavesi, da lunedì a giovedì nel primissimo pomeriggio. Tutte le sessioni saranno a porte chiuse.

È la prima risposta concreta a un’emergenza che, a poco più di tre settimane dall’avvio del campionato di A1 fissato per il 4 ottobre, ha lasciato il club senza la propria casa sia per gli allenamenti sia per le gare. «Sono giorni di intenso lavoro», fanno sapere dalla società, impegnata a riorganizzare l’attività sportiva e societaria cercando di garantire continuità alla prima squadra e a tutto il settore giovanile.

Ed è proprio il vivaio il fronte più delicato. La Uyba è alla ricerca di strutture in grado di ospitare allenamenti e partite di oltre 150 atlete, che al momento si trovano senza un campo a disposizione. Un numero che dà la misura di quanto l’indisponibilità dell’impianto pesi ben oltre la vetrina della serie A1.

La chiusura del palazzetto cancella anche il calendario degli eventi in programma. Il Trofeo Mimmo Fusco, tradizionale appuntamento di preseason, non potrà essere disputato a Busto Arsizio: l’organizzazione sta valutando in queste ore possibili location alternative e comunicherà eventuali novità nei prossimi giorni.

Si ferma inoltre la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27, che la società definisce «definitivamente chiusa». Chi ha già sottoscritto la tessera stagionale riceverà informazioni più dettagliate nei prossimi giorni, ma il club precisa fin da subito un punto: l’abbonamento resterà valido in ogni caso, indipendentemente dal palazzetto in cui la squadra giocherà le gare casalinghe.

Nel comunicato la società ringrazia partner e tifosi per le manifestazioni di solidarietà ricevute in questi giorni: «Pur in un momento di profonda difficoltà, Uyba va avanti».