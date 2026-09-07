La Valle del Lura protagonista: un successo il primo Ri.Ver Festival tra natura, cultura e comunità

Tre giorni di incontri, spettacoli, laboratori, camminate, mostre ed esperienze per riscoprire il torrente Lura come luogo di natura, cultura e comunità. Si è conclusa con una partecipazione significativa la prima edizione del Ri.Ver Festival, il Festival culturale del torrente Lura promosso dal Consorzio Parco del Lura nell’ambito del progetto RIVERLHAB – Rinaturalizzazione Verde degli Habitat Fluviali, finanziato dal Programma Interreg Italia-Svizzera.

Dal 4 al 6 settembre le iniziative hanno attraversato diversi luoghi della Valle del Lura, coinvolgendo anche il territorio svizzero. Cittadini, famiglie, associazioni, artisti, professionisti e istituzioni hanno partecipato a un percorso collettivo dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio.

Il torrente come luogo di incontro

Spettacoli teatrali, mostre fotografiche, laboratori creativi, attività per famiglie, esperienze di benessere nella natura, percorsi in bicicletta, passeggiate naturalistiche e incontri culturali hanno animato alcuni dei luoghi simbolici del Parco.

Il Festival ha scelto di raccontare il Lura non soltanto come elemento naturale, ma come spazio di incontro, relazione e appartenenza, capace di mettere in dialogo persone e realtà diverse. Ambiente, arte, storia locale e partecipazione sono stati i diversi linguaggi attraverso i quali il festival ha cercato di costruire una nuova attenzione verso il torrente e il territorio che attraversa.

Una formula che si inserisce negli obiettivi di RIVERLHAB, progetto che punta alla rinaturalizzazione e alla valorizzazione degli habitat fluviali e che proseguirà nei prossimi mesi con nuove attività.

Le realtà protagoniste del festival

Alla costruzione del programma hanno contribuito numerose associazioni, compagnie teatrali, musei, musicisti, guide ambientali, fotografi e professionisti.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figurano Compagnia del Saramita APS, FIAB Saronno Ciclocittà, PTQ Piccolo Teatro Quotidiano e Veronica Del Vecchio, insieme ai fotografi Gianpaolo Pedersini, Roberto Corbella, Valter Clerici e Veronica Ghielmetti.

Hanno partecipato inoltre Le Stanze della Musica Saronno ed Eufonicamente, la guida ambientale escursionistica Luca Scaperrotta, il documentarista Marco Tessaro, Museo della Ceramica G. Gianetti, Salto Quantico, la walking leader Susanna Perissinotto, Teatro dei sussurri APS, TiM Teatro in Mostra, ERSAF e Taller delle Terre.

Un lavoro collettivo che ha permesso di costruire una manifestazione diffusa lungo la valle, grazie anche alla collaborazione dei Comuni, dei partner di RIVERLHAB, delle amministrazioni locali e degli enti che hanno ospitato le diverse iniziative.

«Nuove relazioni, nuove energie»

A tracciare un bilancio della prima edizione è Stefano Benzoni, presidente del Consorzio Parco del Lura.

«Il Ri.Ver Festival ha dimostrato come un torrente possa diventare un luogo di incontro tra persone, idee, arte e natura – sottolinea Benzoni – In questi giorni abbiamo visto comunità, associazioni, artisti e istituzioni lavorare insieme per raccontare il valore del Lura e dei suoi territori».

Per il presidente del Consorzio, l’esperienza lascia in eredità «nuove relazioni, nuove energie e una maggiore consapevolezza del ruolo che il torrente svolge per la qualità della vita delle nostre comunità».

Il percorso, però, non si conclude con il festival. Nei prossimi mesi proseguiranno le attività del progetto RIVERLHAB, con il coinvolgimento di cittadini, scuole, associazioni e amministrazioni, con l’obiettivo di costruire una Valle del Lura sempre più sostenibile, resiliente e consapevole del proprio patrimonio naturale e culturale.