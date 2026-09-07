La Verdi Musica torna in scena a Lonate Ceppino e Carnago tra corsi, band e nuovi progetti

Con settembre riparte a pieno ritmo l’attività dell’associazione La Verdi Musica Arte & Spettacolo, pronta ad affrontare la nuova stagione accademica 2026/2027 con tante riconferme tra i docenti, nuove collaborazioni e diversi progetti destinati a coinvolgere musicisti di tutte le età.

L’Accademia Musicale propone un’offerta didattica ampia, che spazia dal canto alla chitarra, dal sassofono al violino, dalla batteria al pianoforte, e permette di costruire percorsi personalizzati sia attraverso le lezioni in presenza sia online.

Accanto alla formazione individuale continua a ricoprire un ruolo centrale la musica d’insieme, considerata dall’associazione uno dei propri principali valori aggiunti. Sono tre le formazioni ufficiali che accompagnano il percorso degli allievi: Junior Band, Rock Band e Big Band, offrendo ai musicisti la possibilità di confrontarsi con l’esperienza del suonare insieme e di portare sul palco quanto imparato durante i corsi.

Resta inoltre confermata la possibilità di conseguire il diploma e la certificazione internazionale del Trinity College of London, ente al quale La Verdi Musica aderisce dal 2018.

Un’attività che non si è mai fermata

La ripartenza di settembre arriva al termine di un’estate durante la quale l’associazione ha comunque continuato a lavorare. Dopo l’evento conclusivo di giugno, con la cerimonia di consegna dei diplomi 2026 nella sede di Carnago, alla presenza del sindaco Barbara Carabelli e dell’assessore Nadia Foletto, sono stati avviati i corsi estivi.

Nel frattempo è stato anche adeguato lo statuto associativo alle norme legislative entrate in vigore all’inizio del 2026.

Durante il mese di agosto l’attenzione si è concentrata inoltre sulle sedi di Lonate Ceppino e Carnago, interessate da un intervento di restyling acustico. L’obiettivo è quello di offrire a giovani e adulti ambienti più adatti alla pratica musicale e preparare le strutture ai prossimi appuntamenti.

Il primo appuntamento è “I Colori della Musica”

Il calendario della nuova stagione propone già un primo appuntamento. Domenica 11 ottobre, in occasione della Sagra cittadina di Lonate Ceppino, andrà in scena “I Colori della Musica”, uno show musicale organizzato in collaborazione con la Pro Loco e il Centro Pastorale.

Sarà un pomeriggio dedicato alla musica, con un programma che vedrà alternarsi sul palco gli studenti dell’Accademia, musicisti e gruppi musicali, portando nel contesto della festa cittadina diverse espressioni del mondo musicale.

“Europe Generation”, il nuovo progetto per i giovani

Tra le principali novità della stagione 2026/2027 c’è poi il lancio di “Europe Generation”, un nuovo progetto artistico e musicale pensato specificamente per i giovani musicisti.

L’iniziativa punta a dare vita a una nuova realtà nel mondo della musica e dello spettacolo e rappresenta uno dei progetti più ambiziosi della nuova stagione. I dettagli saranno pubblicati sul sito dell’associazione dal prossimo 30 settembre.

Tra gli obiettivi a medio termine legati alla crescita del progetto c’è anche la possibilità di arrivare all’apertura di una terza sede musicale, ampliando ulteriormente la presenza dell’associazione sul territorio.

Per La Verdi Musica si apre dunque un nuovo anno accademico all’insegna della formazione, della musica d’insieme e della progettualità, con l’obiettivo di continuare a creare occasioni per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi, invece, desidera trasformare la propria passione in un percorso di crescita artistica.