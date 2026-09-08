L’amore oltre il dolore, perchè emigriamo e il rally solidale nel martedì di Radio Materia
Tre appuntamenti da non perdere alle 13 con la nuova puntata delle 0048, alle 16,30 con l'associazione che si occupa di etnopiscologia dello sviluppo e alle 18 con Arianna e Luca il loro sogno di partecipare al Rust2Dakar
Giornata spumeggiante quella di martedì su Radio Materia con una nuova puntata delle 0048, in onda alle 13, il ritorno di Giù le mani dall’Europa e i due appuntamenti del pomeriggio, Soci All Time e Chi l’avrebbe mai detto.
13,30 – La storia di Claudio Pettenuzzo e Sabrina per le 0048
Nella nuova puntata del podcast delle donne in missione contro il cancro, si aggiunge la voce di un uomo che ha sofferto e ha amato fino alla fine per la sua Sabrina, venuta a mancare a causa di un tumore. La sua esperienza è raccontata nel libro di cui ci parlerà, dal titolo “Ti aspetterò dove tramonta il sole”.
16,30 – Soci All Time
Oggi ospiteremo l’Associazione scientifico culturale di etnopsicologia dello sviluppo con il presidente Salvatore Zavaglia.
18,00 – Chi l’avrebbe mai detto
Arianna e Luca ci racconteranno il loro progetto solidale che li vedrà partecipare al Rust2Dakar, un rally benefico attraverso l’Africa con l’obiettivo di stenere l’associazione Tavolo 8.
Ascolta anche la nuova puntata del podcast Giù le mani dall’Europa con Massimo Gaudina e Vincenzo Salvatore
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MarcoKK su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.