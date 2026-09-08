L’amore oltre il dolore, perchè emigriamo e il rally solidale nel martedì di Radio Materia

Giornata spumeggiante quella di martedì su Radio Materia con una nuova puntata delle 0048, in onda alle 13, il ritorno di Giù le mani dall’Europa e i due appuntamenti del pomeriggio, Soci All Time e Chi l’avrebbe mai detto.

13,30 – La storia di Claudio Pettenuzzo e Sabrina per le 0048

Nella nuova puntata del podcast delle donne in missione contro il cancro, si aggiunge la voce di un uomo che ha sofferto e ha amato fino alla fine per la sua Sabrina, venuta a mancare a causa di un tumore. La sua esperienza è raccontata nel libro di cui ci parlerà, dal titolo “Ti aspetterò dove tramonta il sole”.

16,30 – Soci All Time

Oggi ospiteremo l’Associazione scientifico culturale di etnopsicologia dello sviluppo con il presidente Salvatore Zavaglia.

18,00 – Chi l’avrebbe mai detto

Arianna e Luca ci racconteranno il loro progetto solidale che li vedrà partecipare al Rust2Dakar, un rally benefico attraverso l’Africa con l’obiettivo di stenere l’associazione Tavolo 8.

Ascolta anche la nuova puntata del podcast Giù le mani dall’Europa con Massimo Gaudina e Vincenzo Salvatore