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L’appello del consigliere regionale Astuti sul trasporto sanitario: “Costi in aumento e tariffe ferme, la Regione intervenga”

Le associazioni convenzionate con AREU devono affrontare aumenti che riguardano carburante, manutenzione dei mezzi, assicurazioni, dispositivi e materiali sanitari, mentre le tariffe sono ferme agli aggiornamenti del 2022 e 2023

samuele astuti

Il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti torna sul tema della sostenibilità economica delle associazioni che garantiscono il trasporto sanitario in Lombardia e chiede alla Regione interventi concreti per adeguare le tariffe ai maggiori costi sostenuti.

La questione è stata portata dal gruppo Pd in Consiglio regionale attraverso un question time. Secondo Astuti, le associazioni convenzionate con AREU devono affrontare aumenti che riguardano carburante, manutenzione dei mezzi, assicurazioni, dispositivi e materiali sanitari, mentre le tariffe, sostiene il consigliere, sono ferme agli aggiornamenti del 2022 e 2023.

«Non basta monitorare e non basta riconoscere il valore a parole: servono interventi concreti», afferma Astuti, sottolineando il ruolo svolto dalle associazioni sia nell’emergenza-urgenza sia nei trasporti sanitari non urgenti, tra cui quelli destinati ai pazienti dializzati e alle persone con disabilità.

Il consigliere dem critica quindi la risposta ricevuta dalla Giunta regionale: «Per il momento la Regione non fa nulla. E questo è inaccettabile, non solo per le associazioni di soccorso, ma soprattutto per le tante persone che ogni giorno hanno bisogno dei loro servizi».

Astuti auspica quindi un intervento della Regione prima che, secondo quanto paventato dal consigliere, le difficoltà economiche possano mettere a rischio la continuità dei servizi.

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Pubblicato il 16 Settembre 2026
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