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Saronno/Tradate

L’arte astratta di Claudio Pertile in mostra al Monastero di Cairate

Dal 12 al 20 settembre la personale "Creatività all'Infinità" nelle sale del complesso monastico di piazza Giardino delle Badesse. Ingresso libero

Giovanni Beluffi

Le sale del Monastero di Cairate ospitano dal 12 al 20 settembre “Creatività all’Infinità”, mostra personale di arte astratta di Claudio Pertile. L’esposizione, a ingresso libero, gode del patrocinio del Comune di Cairate ed è organizzata in collaborazione con la Pro Loco.

Al centro del percorso ci sono opere che giocano su campiture di colore fluide e stratificate, con forme che si espandono senza confini netti: una ricerca sull’astrazione che trova nella cornice del complesso monastico, uno dei beni storici più importanti del territorio, un contrappunto suggestivo tra antico e contemporaneo.

La mostra è allestita al Monastero di Cairate, in piazza Giardino delle Badesse, all’angolo con via Pontida. Questi gli orari di apertura: sabato 12 settembre dalle 14.30 alle 16.30, sabato 19 settembre dalle 14.30 alle 18.30, domenica 13 e domenica 20 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.

Un’occasione per unire la visita all’esposizione con quella al monastero, che dopo il lungo restauro è diventato uno dei poli culturali della valle Olona.

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Pubblicato il 08 Settembre 2026
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