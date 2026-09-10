L’asilo di Albizzate inaugura la nuova sezione primavera, un traguardo di solidarietà

Le porte si aprono sabato 12 settembre alle 10.30, ma il lavoro vero è cominciato mesi fa con tanto lavoro della fondazione e dei volontari. All’asilo di via Marconi ad Albizzate aprirà la nuova sezione primavera, lo spazio destinato ai bambini tra i 24 e i 36 mesi, un’aula ripensata per bambini più piccoli di quelli che la scuola ha accolto per oltre un secolo.

“Una nuova primavera, la stessa cura di sempre” è la formula scelta per l’invito. Ed è una formula che ad Albizzate ha un significato preciso, perché la scuola dell’infanzia del paese non è comunale: è una fondazione, la Scuola per l’Infanzia Asilo di Albizzate, nata nel 1903 per dare assistenza ai bambini albizzatesi e amministrata ancora oggi da un consiglio eletto dai soci benefattori. Nessun ente pubblico alle spalle, quindi, ma un equilibrio che si regge su rette, contributi, 5 per mille e sul tempo che le famiglie mettono a disposizione.

Un equilibrio che negli ultimi anni è diventato più fragile. Fino alla primavera del 2020 in via Marconi c’erano le suore, prima quelle dell’ordine dell’Immacolata di Ivrea e poi le suore di Carità della Santa Croce di Ingenbohl: la loro partenza ha lasciato alla comunità laica, soci e genitori, l’intera responsabilità di preservare questo luogo. Nel 2023 è arrivata l’iscrizione al Registro unico del terzo settore, con l’aggiornamento dello statuto e le elezioni per il rinnovo del consiglio.

La sezione primavera è il passo successivo: un’offerta per la fascia d’età che sul territorio resta più scoperta, quella tra il nido e i tre anni, dove le famiglie che lavorano fanno i conti con liste d’attesa e spostamenti nei paesi vicini.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre alle 10.30 in via Marconi 1. Chi vuole vedere com’è venuta, e magari capire come si tengono aperte queste scuole, è invitato a passare.