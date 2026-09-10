Varese News

Gallarate/Malpensa

L’asilo di Albizzate inaugura la nuova sezione primavera, un traguardo di solidarietà

Sabato 12 settembre alle 10.30 l'apertura degli spazi di via Marconi. Dietro il cantiere, i genitori e i volontari della Fondazione che dal 1903 manda avanti la scuola

asilo albizzate

Le porte si aprono sabato 12 settembre alle 10.30, ma il lavoro vero è cominciato mesi fa con tanto lavoro della fondazione e dei volontari. All’asilo di via Marconi ad Albizzate aprirà la nuova sezione primavera, lo spazio destinato ai bambini tra i 24 e i 36 mesi, un’aula ripensata per bambini più piccoli di quelli che la scuola ha accolto per oltre un secolo.

“Una nuova primavera, la stessa cura di sempre” è la formula scelta per l’invito. Ed è una formula che ad Albizzate ha un significato preciso, perché la scuola dell’infanzia del paese non è comunale: è una fondazione, la Scuola per l’Infanzia Asilo di Albizzate, nata nel 1903 per dare assistenza ai bambini albizzatesi e amministrata ancora oggi da un consiglio eletto dai soci benefattori. Nessun ente pubblico alle spalle, quindi, ma un equilibrio che si regge su rette, contributi, 5 per mille e sul tempo che le famiglie mettono a disposizione.

Un equilibrio che negli ultimi anni è diventato più fragile. Fino alla primavera del 2020 in via Marconi c’erano le suore, prima quelle dell’ordine dell’Immacolata di Ivrea e poi le suore di Carità della Santa Croce di Ingenbohl: la loro partenza ha lasciato alla comunità laica, soci e genitori, l’intera responsabilità di preservare questo luogo. Nel 2023 è arrivata l’iscrizione al Registro unico del terzo settore, con l’aggiornamento dello statuto e le elezioni per il rinnovo del consiglio.

La sezione primavera è il passo successivo: un’offerta per la fascia d’età che sul territorio resta più scoperta, quella tra il nido e i tre anni, dove le famiglie che lavorano fanno i conti con liste d’attesa e spostamenti nei paesi vicini.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre alle 10.30 in via Marconi 1. Chi vuole vedere com’è venuta, e magari capire come si tengono aperte queste scuole, è invitato a passare.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Settembre 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.