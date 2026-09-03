Latinfiexpo, il gran finale: tre serate di musica e ballo per salutare l’estate

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre l’ultimo weekend del villaggio latino di Rescaldina. Domenica la grande festa di fine stagione con il Gran Galà degli Artisti e ospiti internazionali

Si prepara al gran finale Latinfiexpo, che dopo un’estate di musica, ballo, gastronomia e divertimento arriva al suo ultimo fine settimana della stagione 2026. L’appuntamento è nell’area di 5.000 metri quadrati adiacente al Centro Commerciale Rescaldina, dove sono in programma le ultime tre serate: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre.

Tre appuntamenti per salutare l’estate tra piste da ballo, musica latina, specialità gastronomiche, cocktail tropicali e intrattenimento. Il momento culminante sarà domenica 6 settembre, quando Latinfiexpo chiuderà la stagione con una grande festa e il Gran Galà degli Artisti.

Venerdì 4 settembre, il Venerdì Spettacolare

Il weekend finale prende il via venerdì 4 settembre con il “Venerdì Spettacolare”, una lunga serata dedicata agli appassionati della musica e del ballo.

Nelle diverse aree del villaggio si alterneranno ritmi e generi per tutti i gusti, dal Country alla musica cubana, passando per Reggaeton, Salsa e Bachata.

Ad accompagnare la serata ci saranno come sempre le proposte gastronomiche del villaggio, con piatti e specialità ispirati alla tradizione latinoamericana, oltre ai Disco Bar dedicati ai cocktail tropicali.

Sabato 5 settembre, l’ultima grande notte del sabato

Sabato 5 settembre torna invece “El Sábado de Gozadera”, per l’ultima notte del sabato della stagione.

Il pubblico potrà muoversi tra le diverse piste e atmosfere del villaggio, con musica dedicata a Kizomba, Liscio, Santo Domingo, Salsa e Urban Reggaeton, oltre alle altre proposte di intrattenimento che hanno caratterizzato l’estate di Latinfiexpo.

Una serata pensata per ballare fino a notte fonda, senza rinunciare alla possibilità di cenare e assaggiare le specialità proposte dai punti food.

Domenica 6 settembre, la grande festa di fine stagione

La stagione 2026 si concluderà domenica 6 settembre con la Grande Festa di Fine Stagione e il Gran Galà degli Artisti.

Per l’occasione saranno aperte diverse sale: Sala Salsa, Sala Bachata, Sala Country e Sala Disco Reggaeton, quest’ultima con il Bar Blanco Loco. Durante la serata sono inoltre annunciati ospiti internazionali.

Dalle 20 alle 21.30 sarà possibile partecipare alla cena al prezzo di 8 euro, senza consumazioni. Dalle 21.30, invece, l’ingresso costerà 5 euro, senza consumazione.

Per i più fortunati sono previsti anche gadget in regalo legati alla manifestazione.

Ballo, cocktail e sapori dell’America Latina

Protagonista dell’intera manifestazione organizzata da FAM Eventi, di Alessandra Azzolari e Felice Di Meo, con il supporto del Centro Commerciale Rescaldina e del Comune di Rescaldina, è stata ancora una volta la danza.

Le diverse aree del villaggio hanno permesso durante l’estate di passare dal Reggaeton alla Bachata dominicana e al Merengue, fino al Salsodromo, dedicato alla Salsa portoricana, colombiana e cubana. Spazio anche a Kizomba, Swing, Country e musica anni Novanta.

Sulle aree da ballo si affacciano i Disco Bar, dove trovare cocktail tropicali come Caipirinha, Margarita, Mojito e Piña Colada.

La gastronomia di Latinfiexpo

Ampio spazio anche alla cucina, con diversi punti food dedicati ai sapori dell’America Latina.

Tra le proposte ci sono le specialità argentine, con carne alla griglia ed empanadas, la cucina dominicana con il tradizionale pica pollo, e quella peruviana con la salchipapa, a base di patate e würstel accompagnati da salse. Per chiudere in dolcezza non mancano i churros, anche nella versione al caramello.

Artigianato e spazio per i bambini

Latinfiexpo ospita anche un’area espositiva dedicata all’artigianato latinoamericano, con botteghe di abbigliamento, accessori e bigiotteria.

Per le famiglie è presente inoltre l’Area Circus, uno spazio dedicato all’intrattenimento dei più piccoli con personale qualificato, giochi e scenografie.

Prezzi dell’ultimo weekend

Venerdì 4 settembre

Donna: 8 euro, 7 euro entro le 21

Uomo: 9 euro, 8 euro entro le 21

Sabato 5 settembre

Donna: 8,50 euro, 7 euro entro le 21

Uomo: 9,50 euro, 8 euro entro le 21

Domenica 6 settembre – Festa di fine stagione

Dalle 20 alle 21.30: cena a 8 euro, senza consumazioni

Dalle 21.30: ingresso a 5 euro, senza consumazione

Bambini fino a 12 anni: ingresso omaggio.

Persone con disabilità: ingresso gratuito; accompagnatori 3 euro.

Il villaggio si trova a Rescaldina, in via Togliatti 1, presso il Centro Commerciale Rescaldina, con parcheggio gratuito.

L’hashtag ufficiale è #latinfiexpo

Per info e prenotazioni 335 5359144 – 346 2332335