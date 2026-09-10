LatinFiexpo non finisce qui: a grande richiesta si continua venerdì 11 e sabato 12 settembre a Rescaldina

La festa continua. Dopo un’estate da record, LatinFiexpo 2026 prolunga la sua programmazione con due nuove serate, venerdì 11 e sabato 12 settembre, a Rescaldina.

Una decisione arrivata a grande richiesta, per regalare al pubblico un ultimo weekend all’insegna della musica, del ballo e delle atmosfere latinoamericane che hanno caratterizzato tutta l’estate.

I numeri raccontano il successo dell’edizione 2026: oltre 200.000 persone hanno partecipato a LatinFiexpo durante l’estate, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più partecipati della stagione sul territorio.

Per chi non è ancora riuscito a esserci, e per chi invece vuole tornare ancora una volta, ci sarà quindi una nuova occasione. Sabato 12 e domenica 13 settembre LatinFiexpo riaprirà le porte a Rescaldina, con due giornate supplementari per salutare insieme l’estate.

Musica, ritmi latini, balli e divertimento torneranno protagonisti per un ultimo weekend di festa.