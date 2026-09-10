Lavori alla linea Milano-Domodossola: treni bloccati tra Arona e il Verbano dal 18 al 20 settembre
Rete Ferroviaria Italiana avvia gli interventi di adeguamento delle gallerie con la sospensione del traffico ferroviario da venerdì 18 a domenica 20 settembre tra Arona e la Val d'Ossola
Nuovi disagi in vista per i viaggiatori e i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria Milano-Domodossola. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo FS, ha programmato una serie di importanti interventi di potenziamento infrastrutturale destinati alla realizzazione della sagoma delle gallerie a PC80. Per consentire l’operatività e la sicurezza dei cantieri, la circolazione dei treni subirà una totale sospensione nel tratto compreso tra le stazioni di Arona e Domodossola da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026.
I dettagli dello stop ai treni tra Arona e Domodossola
Lo stop alla circolazione ferroviaria scatterà a partire dalle ore 00:01 di venerdì 18 settembre e si protrarrà fino alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026. Le modifiche al servizio interesseranno sia i convogli del trasporto regionale, sia le corse dei treni a lunga percorrenza gestiti da Trenitalia.
I treni del Regionale della tratta Milano-Domodossola vedranno limitato il loro percorso alla stazione di Arona. Per coprire il restante tragitto sprovvisto di servizio su rotaia, Trenitalia ha predisposto un piano di corse con autobus sostitutivi.
Cosa cambia per gli Eurocity e i collegamenti internazionali
Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza Eurocity delle relazioni Venezia/Milano Centrale e Ginevra/Basilea, le corse saranno interamente cancellate nel tratto compreso tra Milano Centrale e Domodossola e viceversa.
Al fine di garantire la continuità dei collegamenti con la rete ferroviaria svizzera, saranno attivate alcune corse sostitutive con bus dedicati (bus EC). Su questi mezzi speciali resta obbligatoria la prenotazione del posto a sedere per tutti i passeggeri.
Le limitazioni previste sui bus sostitutivi
Trenitalia e RFI ricordano che i tempi di percorrenza dei bus sostitutivi potrebbero subire delle variazioni o degli allungamenti rispetto agli orari previsti a causa delle mutevoli condizioni del traffico stradale.
Si segnala inoltre che sui bus sostitutivi non sarà consentito il trasporto di biciclette. Resta vietato anche il trasporto di animali di grossa taglia, con l’unica eccezione rappresentata dai cani guida per le persone non vedenti.
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