Lavori alla stazione di Gallarate, modifiche alla linea S5: alcuni treni serali cancellati, bus sostitutivi tra settembre e ottobre

Modifiche alla circolazione dei treni della linea S5 Treviglio-Gallarate-Varese nei mesi di settembre e ottobre: a causa di lavori di manutenzione programmata nella stazione di Gallarate, alcune corse serali e notturne saranno cancellate su parte del percorso e sostituite da autobus.

Le variazioni riguarderanno in particolare le notti dal 7 all’8 fino a quella dall’11 al 12 settembre e dal 5 al 6 fino a quella dal 7 all’8 ottobre 2026.

Il treno S5 24582, in partenza da Treviglio alle 22.40 e con arrivo previsto a Gallarate alle 00.23, sarà cancellato da Busto Arsizio a Gallarate. Per proseguire il viaggio è previsto il bus 7582A, con partenza da Busto Arsizio alle 00.21 e fermate a Gallarate alle 00.37, Cavaria con Premezzo alle 00.49, Albizzate alle 00.56, Castronno all’1.04 e Gazzada Schianno all’1.13, fino all’arrivo a Varese all’1.28.

Anche il treno S5 24584, con partenza da Treviglio alle 23.10 e arrivo previsto a Gallarate alle 00.53, sarà cancellato nel tratto Busto Arsizio-Gallarate. La corsa sarà sostituita dal bus 7584A, in partenza da Busto Arsizio alle 00.51 e con arrivo a Gallarate all’1.06.

Nelle stesse giornate sarà inoltre cancellato il bus 582A Gallarate-Varese, normalmente in partenza alle 00.30 e in arrivo all’1.28, sostituito dal bus 7582A proveniente da Busto Arsizio.

Le modifiche non riguardano soltanto queste giornate. Dal 14 settembre al 5 ottobre i treni S5 da Treviglio a Varese posticiperanno di tre minuti l’orario di arrivo a Varese.

Per quanto riguarda gli autobus sostitutivi, le fermate saranno generalmente nei piazzali davanti alle stazioni. Sono previste alcune eccezioni: a Busto Arsizio la fermata sarà in piazzale Volontari della Libertà; a Cavaria con Premezzo all’incrocio tra via Ronchetti e via Stazione; ad Albizzate all’incrocio tra via Mazzini e via Matteotti; a Castronno in via Roma 28; a Gazzada Schianno nei pressi del ristorante “Da Serafino”, in piazza San Bernardino 1.

Trenord ricorda che gli orari degli autobus potranno subire variazioni in base alle condizioni del traffico stradale e che sui bus sostitutivi non è consentito il trasporto delle biciclette. I canali di vendita sono stati aggiornati con le variazioni previste.