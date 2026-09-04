Lavoro in Prefettura: sei posti disponibili negli uffici di Varese

Sei posti di lavoro a tempo indeterminato disponibili negli uffici civili del Ministero dell’Interno sul territorio varesino. La Prefettura di Varese rientra infatti nel nuovo bando di mobilità volontaria indetto dal Viminale, una selezione pubblica per titoli e colloquio rivolta ai dipendenti già inseriti nella Pubblica Amministrazione che intendono trasferirsi negli uffici dello Stato.

I profili ricercati per gli uffici di Varese

La selezione nazionale mette a disposizione complessivamente 282 posti distribuiti in tutta Italia tra strutture centrali e periferiche. Per quanto riguarda la sede territoriale di Varese, il bando prevede l’inserimento di sei figure professionali suddivise tra l’Area dei Funzionari e l’Area degli Assistenti. Nel dettaglio, la copertura riguarda due posti con il profilo di Funzionario amministrativo, due figure per la qualifica di Funzionario economico-finanziario, uno specialista per la posizione di Funzionario informatico e una risorsa per il ruolo di Assistente amministrativo.

Chi può fare domanda e i requisiti richiesti

La procedura di mobilità si rivolge esclusivamente ai dipendenti già di ruolo presso altre Amministrazioni Pubbliche, assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. I candidati devono possedere i requisiti fissati dall’avviso pubblico e appartenere già a un’area e a un profilo professionale corrispondenti a quello per il quale scelgono di presentare la propria candidatura.

Scadenze e modalità di invio della candidatura

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse rigorosamente online attraverso il Portale unico del reclutamento della Pubblica Amministrazione “inPA”. La finestra per l’invio delle pratiche rimarrà aperta fino al prossimo 30 settembre 2026, data ultima entro la quale sarà possibile completare l’inserimento dei dati e dei titoli richiesti.

Il testo integrale del bando, pubblicato il 1° settembre 2026, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione, dei profili professionali disponibili, degli ambiti territoriali e delle modalità di presentazione della domanda, è consultabile sul Portale inPA al seguente link https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=4a77760ab5224c6fad6e2180bfcd269b .