Lavoro in Prefettura: sei posti disponibili negli uffici di Varese
Il Ministero dell'Interno avvia la procedura di selezione per titoli e colloquio riservata al personale di ruolo della Pubblica Amministrazione interessato al trasferimento a Varese
Sei posti di lavoro a tempo indeterminato disponibili negli uffici civili del Ministero dell’Interno sul territorio varesino. La Prefettura di Varese rientra infatti nel nuovo bando di mobilità volontaria indetto dal Viminale, una selezione pubblica per titoli e colloquio rivolta ai dipendenti già inseriti nella Pubblica Amministrazione che intendono trasferirsi negli uffici dello Stato.
I profili ricercati per gli uffici di Varese
La selezione nazionale mette a disposizione complessivamente 282 posti distribuiti in tutta Italia tra strutture centrali e periferiche. Per quanto riguarda la sede territoriale di Varese, il bando prevede l’inserimento di sei figure professionali suddivise tra l’Area dei Funzionari e l’Area degli Assistenti. Nel dettaglio, la copertura riguarda due posti con il profilo di Funzionario amministrativo, due figure per la qualifica di Funzionario economico-finanziario, uno specialista per la posizione di Funzionario informatico e una risorsa per il ruolo di Assistente amministrativo.
Chi può fare domanda e i requisiti richiesti
La procedura di mobilità si rivolge esclusivamente ai dipendenti già di ruolo presso altre Amministrazioni Pubbliche, assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. I candidati devono possedere i requisiti fissati dall’avviso pubblico e appartenere già a un’area e a un profilo professionale corrispondenti a quello per il quale scelgono di presentare la propria candidatura.
Scadenze e modalità di invio della candidatura
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse rigorosamente online attraverso il Portale unico del reclutamento della Pubblica Amministrazione “inPA”. La finestra per l’invio delle pratiche rimarrà aperta fino al prossimo 30 settembre 2026, data ultima entro la quale sarà possibile completare l’inserimento dei dati e dei titoli richiesti.
Il testo integrale del bando, pubblicato il 1° settembre 2026, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione, dei profili professionali disponibili, degli ambiti territoriali e delle modalità di presentazione della domanda, è consultabile sul Portale inPA al seguente link https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=4a77760ab5224c6fad6e2180bfcd269b .
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.