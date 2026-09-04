Le borracce di Alfa e la fontanella azzurra per il centenario di San Tito a Casorate Sempione

Casorate Sempione si prepara a uno degli appuntamenti più identitari del Varesotto: la Festa decennale di San Tito, che torna soltanto una volta ogni dieci anni e che nel 2026 celebra il centenario della prima edizione, organizzata nel 1926.

Per tutta la durata della manifestazione, che si chiude il 15 settembre, il paese si trasforma in un percorso di fede, arte e partecipazione. Le vie vengono impreziosite dalle decorazioni floreali realizzate a mano dai volontari, mentre processioni, celebrazioni e momenti di incontro richiamano migliaia di visitatori da tutta la provincia e non solo. Una tradizione nata per rafforzare il senso di comunità e tramandata di generazione in generazione.

L’acqua pubblica in piazza

Tra i soggetti presenti alla festa ci sarà anche Alfa, il gestore del servizio idrico della provincia di Varese, che distribuirà borracce riutilizzabili per permettere a cittadini e visitatori di rifornirsi di acqua potabile durante i giorni della manifestazione.

Il secondo segno, più visibile, riguarda Piazzetta della Cultura e dello Sport: la fontanella pubblica è stata dipinta di azzurro, il colore dell’acqua e quello dell’azienda, per diventare uno dei punti riconoscibili del percorso della festa.

L’iniziativa si lega al tema dei controlli sulla rete: il gestore effettua ogni giorno analisi lungo l’intera filiera dell’acqua potabile, e i risultati sono consultabili sul sito alfavarese.it, dove è possibile verificare la qualità dell’acqua distribuita nel proprio comune.

«Partecipare alla Festa di San Tito significa essere vicini a una comunità che custodisce con orgoglio la propria storia e le proprie tradizioni», sottolinea il presidente di Alfa, Paolo Mazzucchelli. «L’acqua è un bene che unisce le persone. Offrire le nostre borracce e valorizzare l’acqua del rubinetto significa promuovere uno stile di vita sostenibile e ricordare che ogni giorno, dietro un gesto semplice come riempire un bicchiere, c’è il lavoro di tante persone impegnate a garantire un servizio sicuro, affidabile e di qualità».

Sulla stessa linea il sindaco di Casorate Sempione, Dimitri Cassani: «La sostenibilità è un valore che come Amministrazione vogliamo promuovere sempre di più e il nostro territorio merita attenzione e cura in ogni sua espressione. Ringraziamo Alfa per la presenza alla Festa di San Tito e per l’iniziativa delle borracce, un gesto concreto di sensibilizzazione verso i visitatori dell’evento».

«La Festa di San Tito è, prima di tutto, festa del territorio», aggiunge il primo cittadino. «Un’occasione in cui Casorate Sempione si racconta attraverso la propria storia, le proprie tradizioni e la propria comunità, ma anche attraverso l’attenzione a beni comuni come l’acqua. Un centenario che unisce fede, identità e sostenibilità».