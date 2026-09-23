Le eredità della guerra sotto i nostri piedi, sabato un incontro pubblico a Varese sugli ordigni bellici inesplosi

Sono un’eredità della guerra che riemerge ancora oggi nei cantieri, nei campi, nei fiumi e nei laghi. Degli ordigni bellici inesplosi si parlerà sabato 26 settembre a Varese, alle 11, nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri in via Gian Domenico Romagnosi 9, durante l’incontro pubblico «Insieme per una cultura di pace».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) in collaborazione con l’Anc di Varese. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è offrire a cittadini e istituzioni un momento di confronto su un tema ancora concreto in molti territori italiani, ma anche riflettere sulla memoria delle vittime civili e sulla necessità di promuovere una cultura di pace, di legalità e di educazione rivolta alle nuove generazioni.

Interverranno il prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello, il vicepresidente nazionale di Anvcg Michele Corcio, il responsabile del Dipartimento ordigni bellici inesplosi dell’associazione Alberto Parisio, il presidente dell’Anc Varese Roberto Leonardi e Filippo Tomasello, presidente di Uciim Varese (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori). L’incontro è aperto a tutti.

I numeri

Secondo i dati diffusi da Anvcg, durante la Seconda guerra mondiale sull’Italia caddero circa 380mila tonnellate di bombe d’aereo, e circa il 10% non esplose. Finora ne sono state recuperate circa 16mila tonnellate: ne resterebbero quindi sepolte ancora circa 22mila. Il dato è espresso in peso e non in numero di ordigni perché le bombe d’aereo erano catalogate in libbre, da un minimo di 250 a un massimo di mille.

A queste si aggiungono centinaia di migliaia di granate d’artiglieria, colpi di mortaio, bombe a mano, mine e munizioni per armi leggere, difficili da quantificare con precisione. Sono proprio questi i reperti che si trovano più spesso. Solo nel 2025, riferisce l’associazione, in Italia sono stati rinvenuti oltre 30mila ordigni tra terra, mare, fiumi e laghi.

Non si tratta soltanto di residuati del secondo conflitto mondiale. Nelle zone di confine con l’Austria, in Veneto e Friuli, si trovano ancora ordigni della Prima guerra mondiale, in alcuni casi con caricamento chimico. Un caso citato da Anvcg è quello del lago di Varna, in Alto Adige, dove l’esercito austroungarico in ritirata gettò migliaia di ordigni per non lasciarli al nemico: ogni estate i palombari della Marina vi lavorano ancora, senza una data di conclusione prevista.

Tra le aree considerate più a rischio ci sono le zone del fronte della Grande Guerra, le città più bombardate durante la Seconda guerra mondiale come Milano, Napoli e Foggia, i porti liguri, le linee difensive tedesche Gustav e Gotica, e ancora snodi ferroviari e ponti.

Chi interviene e cosa fare

Il disinnesco degli ordigni ritrovati a terra spetta esclusivamente ai reparti Eod (Explosive Ordnance Disposal) dell’Esercito. Per quelli in acqua interviene invece lo Sdai (Sminamento Difesa Anti-mezzi Insidiosi), il reparto specializzato dei palombari della Marina Militare. Per legge, prima di ogni scavo per opere pubbliche è obbligatoria una bonifica bellica preventiva, affidata a ditte specializzate: in caso di ritrovamento i lavori si fermano e la competenza passa all’Esercito.

Anvcg ricorda anche le regole di comportamento per chi dovesse imbattersi in un ordigno: non toccarlo, allontanarsi e far allontanare chiunque si trovi nei paraggi, scattare se possibile una foto a distanza con la geolocalizzazione attiva per aiutare a individuare il punto, quindi avvisare le forze dell’ordine e attenderne l’arrivo impedendo ad altri di avvicinarsi.