Le Olimpiadi dietro il filo spinato: a Materia lo sport che sfidò la guerra
Martedì 8 settembre alle 21 Mario Tedeschini Lalli ed Enzo Laforgia raccontano come l’ideale olimpico riuscì a sopravvivere alla guerra, dalla Roma liberata alla Svizzera fino ai campi di prigionia nazisti
Ci furono Olimpiadi che non entrarono negli almanacchi ufficiali, ma che continuarono a vivere mentre l’Europa era travolta dalla guerra. Gare organizzate in condizioni estreme, competizioni improvvisate e momenti di sport capaci di trasformarsi in strumenti di dignità, resistenza e speranza.
È la storia raccontata nel libro “Le Olimpiadi della guerra da Roma ai lager tedeschi”, al centro dell’incontro in programma martedì 8 settembre alle 21 a Materia, con Mario Tedeschini Lalli ed Enzo Laforgia.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Il volume ricostruisce una pagina poco conosciuta della storia dello sport, seguendo il filo dell’ideale olimpico attraverso luoghi e situazioni molto diverse: dalla Roma liberata alla Svizzera, fino ai campi di prigionia nazisti.
In un continente segnato dalla violenza e dalla privazione della libertà, lo sport riuscì a sopravvivere assumendo un significato che andava ben oltre la competizione. Gareggiare, ritrovarsi attorno a regole comuni e continuare a praticare sport poteva diventare un modo per conservare la propria identità, ricreare una comunità e opporre alla brutalità della guerra un gesto di normalità e umanità.
L’incontro è organizzato in collaborazione con Anpi, sezione di Varese.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Per chi desidera vivere l’esperienza fin dall’inizio, sarà inoltre possibile partecipare al pre-evento “A cena con l’evento”, il format di Materia riservato ai soci di Anche Io APS. Un momento informale – dalle 19.30 – per incontrare i protagonisti della serata prima dell’inizio dell’incontro, condividere una cena e scambiare idee e racconti in un clima conviviale, anticipando i temi che saranno al centro dell’appuntamento pubblico. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA CENA
Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.