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Le scuole cattoliche di Varese insieme per l’avvio del nuovo anno scolastico

Il 7 settembre si ritroveranno per una giornata comune di formazione per rilanciare il valore di un’alleanza educativa tra scuola, famiglia e comunità

licei Manfredini

Le scuole cattoliche di Varese si preparano ad aprire il nuovo anno scolastico con una giornata comune di formazione in programma il 7 settembre. L’iniziativa, dal titolo “Disegnare nuove mappe di speranza”, prende spunto dalla Lettera Apostolica di Papa Leone XIV dedicata all’educazione e alla necessità di individuare nuove strade per accompagnare le giovani generazioni.

L’appuntamento vuole rilanciare il valore di un’alleanza educativa tra scuola, famiglia e comunità, mettendo in comune esperienze, domande e responsabilità di fronte ai cambiamenti che attraversano il mondo della scuola.

La giornata è riservata al personale delle Scuole Manfredini, dell’Istituto De Filippi, del Centro Studi Angelo Dell’Acqua, dei Salesiani Don Bosco di Varese e dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Luino.

Il programma inizierà alle 11.30 con la Messa nella chiesa della Brunella, presieduta dal vicario episcopale monsignor F. Gallivanone. Alle 13 seguirà un aperitivo all’Auditorium dell’Istituto De Filippi, mentre alle 14.30 è previsto l’incontro di formazione con don Alberto Cozzi, sacerdote milanese, teologo e docente universitario.

Al centro della giornata ci sarà una domanda rivolta a insegnanti ed educatori: quali nuove mappe è necessario disegnare oggi per aiutare i giovani a orientarsi e a desiderare di essere felici? L’obiettivo è costruire riferimenti educativi capaci di accompagnare ragazze e ragazzi in una società in rapido cambiamento, coinvolgendo non solo la scuola ma anche famiglie, istituzioni e comunità.

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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