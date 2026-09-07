L’estate 2026 in Lombardia è stata la più calda mai registrata, più del del 2003. Da mercoledì piogge e temporali
Arpa: temperatura media di 3,1 gradi sopra la norma, cinque ondate di calore e 75 giorni sopra i 30 gradi a Milano. Le piogge sono nella media, ma concentrate in pochi episodi violenti: le riserve idriche sono rimaste sotto media per tutta la stagione irrigua
Giugno, luglio e agosto 2026 sono stati i tre mesi estivi più caldi mai registrati in Lombardia da quando esistono serie storiche affidabili, cioè dal 1951. Lo comunica il centro regionale Idrometeo e Clima della direzione tecnica Monitoraggi e Prevenzione del Rischio Naturale di Arpa Lombardia, che ha analizzato i dati di cinque stazioni climatologiche rappresentative del territorio regionale: Milano, Pavia, Mantova, Brescia e Sondrio.
Il dato che sintetizza la stagione è lo scarto rispetto al trentennio di riferimento 1991-2020: più 3,1 gradi di temperatura media. È il valore più alto mai misurato e supera i due precedenti primati, quello dell’estate 2003 (più 2,8 gradi) e quello del 2022 (più 2,7 gradi).
Cinque ondate di calore e punte oltre i 39 gradi
Nel corso della stagione la regione è stata interessata da cinque ondate di calore. Le giornate più calde in assoluto sono state il 28 giugno e il 5 agosto: a Milano la colonnina di mercurio ha toccato i 37,8 gradi, mentre sulla pianura meridionale, tra le province di Lodi, Cremona, Mantova e Brescia, si sono superati i 39 gradi.
Il caldo non ha risparmiato nemmeno i fondivalle alpini. Lo stesso picco di 37,8 gradi è stato raggiunto l’11 agosto a Sondrio.
La persistenza, la vera anomalia della stagione
Più ancora dei picchi, secondo Arpa la caratteristica distintiva dell’estate 2026 è stata la durata del caldo. A Milano, per oltre un mese consecutivo, dal 13 giugno al 19 luglio, le temperature massime hanno sempre superato i 30 gradi. La stessa continuità si è ripresentata tra il 25 luglio e il 20 agosto.
Nel complesso, nel trimestre estivo la soglia dei 30 gradi è stata superata nel capoluogo lombardo per 75 giorni, due in più rispetto ai 73 del 2022.
Piogge nella media, ma concentrate in pochi giorni
Il quadro delle precipitazioni è più articolato. Nei tre mesi estivi le piogge sono rientrate complessivamente nella norma, ma la loro distribuzione nel tempo è stata tutt’altro che regolare: a giugno e ad agosto quantitativi vicini o superiori alle medie mensili si sono scaricati in pochi giorni.
Un andamento che ha pesato sulle riserve idriche, rimaste sotto la media del periodo di riferimento 2006-2025 per tutta la stagione irrigua, con un deficit superiore al 50 per cento a cavallo tra luglio e agosto.
I pochi episodi di pioggia, inoltre, sono stati in larga parte di natura temporalesca, accompagnati da forti grandinate e violente raffiche di vento. È quanto accaduto tra il 18 e il 20 luglio sulla media e bassa pianura, colpita nuovamente il 28 agosto.
Da mercoledì il cambiamento
Settembre è iniziato con temperature ancora ben superiori alla media del periodo, ma la svolta è attesa per mercoledì 9, quando la Lombardia sarà interessata da piogge e temporali diffusi. Le massime scenderanno di 8-10 gradi, riportandosi su valori più vicini alla media climatica.
Per la seconda metà del mese, avverte Arpa, i modelli mostrano ancora un’elevata incertezza. Lo scenario oggi più probabile indica una maggiore frequenza delle precipitazioni rispetto alla prima parte del mese, con temperature intorno o di poco superiori alla norma.
Ultimi giorni di caldo anomalo, poi arriva l’instabilità: le previsioni della settimana
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.