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Busto Arsizio/Altomilanese

L’ex asilo Montessori di Sesto San Giovanni diventa un centro per minori e famiglie

Dopo oltre quarant’anni di abbandono, l’edificio di via Lambro è stato riqualificato con un investimento di oltre 4 milioni di euro, finanziato attraverso il Pnrr e risorse comunali

Generico 07 Sep 2026

Dopo oltre quarant’anni di abbandono, l’ex asilo Montessori di via Lambro a Sesto San Giovanni torna a disposizione della comunità. Sabato 12 settembre è stato inaugurato il nuovo Centro polifunzionale per la famiglia, dedicato ai minori, ai genitori e alle persone in situazioni di fragilità. La riqualificazione dell’edificio, chiuso dal 1984, ha richiesto un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro, finanziato attraverso le risorse del Pnrr e uno stanziamento comunale di un milione di euro.

«Restituire alla città, dopo oltre quarant’anni di abbandono, un luogo completamente rinnovato e dedicato alle famiglie è un risultato concreto di cui siamo orgogliosi – ha dichiarato il sindaco Roberto Di Stefano – . Investire nell’educazione, nei bambini, nei ragazzi e nel sostegno alle famiglie significa investire nel futuro della nostra comunità». Il centro nasce con l’obiettivo di creare una rete stabile di servizi e opportunità, mettendo in relazione istituzioni, servizi educativi e sociali, operatori, associazioni e cittadini.

Da metà settembre sarà attivo il Servizio educativo e psicosociale, rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 18 anni e alle famiglie che attraversano situazioni di difficoltà. Il servizio offrirà percorsi educativi e di sostegno per favorire il benessere e la crescita dei minori, prevenire problemi relazionali, sociali e scolastici e affiancare i genitori nel loro ruolo educativo. All’interno della struttura saranno progressivamente avviati anche servizi di informazione e orientamento, spazi di ascolto per adolescenti e genitori, consulenze pedagogiche, gruppi di confronto e mutuo aiuto e iniziative a sostegno dei caregiver che assistono familiari anziani o con disabilità.

Sono inoltre previsti incontri e attività per le famiglie, laboratori e letture per i bambini fino a 6 anni, proposte organizzate dalle associazioni del territorio e momenti formativi destinati agli educatori e agli operatori dei servizi per l’infanzia.

«Dove per decenni c’era un edificio abbandonato, oggi c’è un luogo aperto, vivo e dedicato alle persone – ha aggiunto Di Stefano –. Questo è il senso del buon governo: recuperare il patrimonio pubblico e trasformare le risorse in servizi che migliorano concretamente la vita della comunità».

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Pubblicato il 12 Settembre 2026
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