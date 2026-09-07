Lidia Laudani al Parco degli Aironi di Gerenzano per una serata tra parole, storie ed emozioni
L'appuntamento è per venerdì 11 settembre alle 21. L'autrice presenterà il suo libro "Un'altra vita"
Una serata dedicata alle parole, alle storie e alle emozioni. È questo lo spirito dell’incontro con Lidia Laudani, in programma venerdì 11 settembre alle 21 al Parco degli Aironi di Gerenzano.
Lidia Laudani presenterà il suo libro “Un’altra vita” e partendo da questo affronterà insieme al pubblico temi legati alla vita quotidiana, alle relazioni, all’universo femminile e alla valorizzazione della persona.
Lidia Laudani è un personaggio conosciuto dal pubblico per la sua attività nel mondo della televisione, della radio e della comunicazione. Oggi la scrittura rappresenta una parte importante del suo percorso. Attraverso i suoi libri e i suoi incontri, Laudani porta al pubblico storie e riflessioni che parlano di fragilità, rapporti umani, difficoltà ma anche della possibilità di ritrovare la propria forza e guardare avanti.
La sua presenza a Gerenzano sarà quindi soprattutto un’occasione di incontro e confronto con il pubblico, in una serata in cui le esperienze personali diventano spunto per parlare di temi profondamente attuali e vicini alla vita di tutti.
L’appuntamento è ad ingresso libero.
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