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Saronno/Tradate

Linea Trenord Saronno-Como, furto di rame a Fino Mornasco: disagi e bus sostitutivi

Il primo bus sostitutivo è partito alle 6,35 dalla stazione di Saronno. Nel corso della mattinata la circolazione dovrebbe tornare gradualmente alla normalità, con ritardi medi di 30 minuti

trenord stazione porta garibaldi milano

Inizio giornata complicato per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Saronno-Como, per un’interruzione del servizio a causa di un furto di cavi avvenuto nella notte a Fino Mornasco. La circolazione è stata interrotta nella tratta tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco fin dalle prime ore del mattino.

Per garantire i collegamenti nella tratta interessata è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobus. Il primo bus è partito alle 6,35 dalla stazione di Saronno con destinazione Fino Mornasco. I treni hanno continuato invece a circolare tra Como Nord Lago e Fino Mornasco anche con ritardi.

L’aggiornamento

Nel corso della mattinata la circolazione tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco è tornata in graduale ripristino, con ritardi medi di 30 minuti e modifiche al servizio. Il servizio bus tra Saronno e Fino Mornasco è rimasto attivo fino alle 10.

Per informazioni sull’andamento dei treni è possibile consultare l’app e il sito di Trenord, nella sezione “Real time – Linee e orari – ricerca treno”.

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Pubblicato il 03 Settembre 2026
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