Linea Trenord Saronno-Como, furto di rame a Fino Mornasco: disagi e bus sostitutivi
Il primo bus sostitutivo è partito alle 6,35 dalla stazione di Saronno. Nel corso della mattinata la circolazione dovrebbe tornare gradualmente alla normalità, con ritardi medi di 30 minuti
Inizio giornata complicato per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Saronno-Como, per un’interruzione del servizio a causa di un furto di cavi avvenuto nella notte a Fino Mornasco. La circolazione è stata interrotta nella tratta tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco fin dalle prime ore del mattino.
Per garantire i collegamenti nella tratta interessata è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobus. Il primo bus è partito alle 6,35 dalla stazione di Saronno con destinazione Fino Mornasco. I treni hanno continuato invece a circolare tra Como Nord Lago e Fino Mornasco anche con ritardi.
L’aggiornamento
Nel corso della mattinata la circolazione tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco è tornata in graduale ripristino, con ritardi medi di 30 minuti e modifiche al servizio. Il servizio bus tra Saronno e Fino Mornasco è rimasto attivo fino alle 10.
Per informazioni sull’andamento dei treni è possibile consultare l’app e il sito di Trenord, nella sezione “Real time – Linee e orari – ricerca treno”.
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