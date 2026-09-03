Linea Trenord Saronno-Como, furto di rame a Fino Mornasco: disagi e bus sostitutivi

Inizio giornata complicato per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Saronno-Como, per un’interruzione del servizio a causa di un furto di cavi avvenuto nella notte a Fino Mornasco. La circolazione è stata interrotta nella tratta tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco fin dalle prime ore del mattino.

Per garantire i collegamenti nella tratta interessata è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobus. Il primo bus è partito alle 6,35 dalla stazione di Saronno con destinazione Fino Mornasco. I treni hanno continuato invece a circolare tra Como Nord Lago e Fino Mornasco anche con ritardi.

L’aggiornamento

Nel corso della mattinata la circolazione tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco è tornata in graduale ripristino, con ritardi medi di 30 minuti e modifiche al servizio. Il servizio bus tra Saronno e Fino Mornasco è rimasto attivo fino alle 10.

Per informazioni sull’andamento dei treni è possibile consultare l’app e il sito di Trenord, nella sezione “Real time – Linee e orari – ricerca treno”.