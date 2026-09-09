L’intelligenza artificiale e le sfide dell’uomo: il Decanato di Varese presenta l’enciclica del Papa
Giovedì 10 settembre 2026, alle 21.00, la Chiesa di San Massimiliano Kolbe ospiterà la presentazione del testo papale con un dialogo che avrà come protagonista don Alberto Cozzi
In un’epoca segnata da rapide e profonde trasformazioni tecnologiche, il Decanato di Varese ha creato un momento di riflessione e confronto di straordinaria attualità.
Giovedì 10 settembre 2026, alle 21, nella Chiesa di San Massimiliano Kolbe in Viale Aguggiari, 140, si terrà la presentazione della prima Enciclica di Papa Leone XIV, intitolata “Magnifica Humanitas”.
Il documento pontificio affronta il tema cruciale della “custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”, offrendo una visione etica e pastorale di fronte alle sfide e alle opportunità poste dalle nuove tecnologie. L’incontro intende approfondire come la centralità e la dignità dell’uomo possano e debbano rimanere il punto di riferimento ineludibile anche nell’era degli algoritmi.
La serata vedrà la partecipazione di don Alberto Cozzi, che guiderà i presenti in un dialogo aperto volto a decodificare i passaggi chiave dell’Enciclica e le sue implicazioni nella vita quotidiana della comunità ecclesiale e civile.
Don Cozzi, sacerdote dell’Arcidiocesi di Milano, è teologo, membro della Commissione Teologica Internazionale e docente di Teologia Sistematica della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e il Seminario di Milano.
Già Preside dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano ha una vasta un’esperienza pastorale maturata anche nel territorio varesotto, affianca all’insegnamento una ricca produzione di saggi dedicati al dialogo tra fede, cultura e società contemporanea.
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