L’Istituto “Campo dei Fiori” di Comerio conquista il bando Erasmus+ con il massimo dei voti

L’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” di Comerio ha ottenuto un importante riconoscimento europeo conquistando il punteggio massimo di 100/100 nel bando Erasmus+ (azione KA122). Grazie a questo risultato, la scuola, che comprende anche i plessi dei vicini comuni di Casciago e Luvinate, si è aggiudicata un finanziamento di 31.000 euro per sostenere il progetto di innovazione e inclusione intitolato “AI-DOOR”. La candidatura dell’istituto si è distinta all’interno di una selezione nazionale gestita da INDIRE che ha visto approvati soltanto 202 progetti su 1.630 presentati.

I pilastri del progetto tra natura, tecnologia e inclusione

Il piano di lavoro approvato avrà una durata complessiva di 18 mesi e si svilupperà attorno a tre direttrici principali. La prima riguarda l’Outdoor education, una metodologia incentrata sull’apprendimento all’aperto che sfrutta il legame diretto con il territorio e la vicinanza con il Parco Regionale Campo dei Fiori.

Il secondo pilastro è focalizzato sulle nuove tecnologie, con un approfondimento del mondo dell’Intelligenza Artificiale e delle sue possibili applicazioni nella didattica quotidiana. Infine, l’iniziativa mette al centro l’inclusività bidirezionale, prestando un’attenzione specifica e mirata anche agli studenti “gifted”, ossia i ragazzi che presentano un alto potenziale cognitivo o plusdotazione.



Formazione sul campo e mobilità per studenti e docenti

Per concretizzare le linee guida di “AI-DOOR”, la programmazione prevede due mobilità che coinvolgeranno in totale 20 alunni selezionati tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Parallelamente, sono previste due esperienze di “job-shadowing” dedicate ai docenti, che si recheranno in istituti scolastici d’avanguardia all’estero per svolgere un periodo di formazione sul campo basato sull’osservazione diretta del lavoro dei colleghi stranieri.

«L’internazionalizzazione e l’innovazione didattica – l’analisi di Anna Pontiggia, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Campo dei Fiori” – sono diventate direttrici fondamentali per il nostro Istituto tanto che già dallo scorso anno scolastico sono stati individuati due docenti Referenti e un Team di lavoro dedicato esclusivamente ai due temi. Questo risultato d’eccellenza, che ci riempie di orgoglio, è frutto di un lavoro attento e appassionato dei docenti che hanno pensato e preparato con cura la candidatura della nostra scuola. Un plauso ai docenti Referenti (Alessio Martinoli e Valentina Broglia) e a tutto il Team dell’internazionalizzazione. Credo fermamente che per l’Istituto ” Campo dei Fiori”, e più in generale per la scuola italiana, sia ormai imprescindibile aprirsi sempre di più allo spazio europeo e internazionale, offrendo a studenti e docenti preziose occasioni di confronto e di crescita».

La prima tappa in Turchia ad ottobre

Il calendario operativo prenderà il via nel mese di ottobre con la prima trasferta a Kayseri, in Anatolia. Tre insegnanti dell’istituto trascorreranno 5 giorni presso il BİLSEM Murat Kantarcı, una struttura pubblica specializzata nell’educazione di ragazzi con alto potenziale cognitivo. I docenti italiani potranno approfondire metodologie incentrate su laboratori interdisciplinari, robotica, scienze applicate, arte, musica e apprendimento esperienziale.

Questa nuova opportunità rappresenta il proseguimento di una strategia di apertura internazionale già avviata negli ultimi due anni. L’istituto conta infatti 11 progetti attivi sulla piattaforma eTwinning, oltre ad altre esperienze svolte sul campo come la visita alle sedi europee di Strasburgo compiuta dai Sindaci dei ragazzi di Comerio e Casciago o la partecipazione di tre studentesse della scuola secondaria “Fermi” a un torneo internazionale di Debate a Zagabria.