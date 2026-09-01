L’Italia è seconda al mondo nel tiro con le pistole a pietra focaia: in squadra due varesini

Due tiratori della provincia di Varese nella compagine italiana che è salita sul podio mondiale nella specialità EGG – pistole a pietra focaia a squadre – conquistando la medaglia d’argento nel 31esimo Campionato mondiale MLAIC di tiro con armi avancarica, concluso da pochi giorni e disputato a Eisenstadt (Austria) dal 16 al 21 Agosto 2026: si tratta di Antonio Ferrerio, imprenditore di Somma Lombardo, e Michele Paciletti, già Comandante della Polizia Locale di Mornago, rispettivamente presidente e vice presidente del TSN di Somma Lombardo, appartenenti alla Compagnia Avancarica Tre Leoni di Somma Lombardo, storica associazione che sin dalla sua nascita, nel 1981, ha formato tiratori che hanno ottenuto prestigiosi risultati in ambito nazionale e internazionale.

A livello internazionale, i Campionati mondiali sono organizzati dal MLAIC, Muzzle Loaders Associations International Committee, nato nel 1971 con l’obiettivo di promuovere l’attività agonistica e preservare la conoscenza delle armi storiche e delle tecniche legate al loro utilizzo.

Le competizioni di questo 31° M.L.A.I.C. World Championship 2026, disputato ad Eisenstadt (Austria) dal 16 al 21 agosto 2026 hanno visto la partecipazione di 360 tiratori provenienti da 23 Paesi di tutta Europa oltre che Argentina, USA, Canada, Sud Africa ed Australia, autori di oltre 1600 prestazioni individuali di tiro nelle varie categorie di gara che comprendono numerose specialità con pistole, revolver, moschetti e fucili a miccia, pietra focaia o percussione.

L’ Italia era presente con 18 tiratori della Cnda (Consociazione Nazionale degli Archibugieri d’Italia), organismo accreditato al MLAIC in campo internazionale.

Gli Azzurri si sono aggiudicati un medagliere di tutto rispetto: due medaglie d’oro individuali, quella di D. Pasolini, di Savignano sul Rubicone, che ha conquistato il titolo iridato con punti 95/100 nella categoria Kuchenreuter repliche – pistole a percussione; oro anche per L. Torelli, di Novellara (RE) con punti 86/100 nella prestigiosa categoria Cominazzo originali, le pistole a pietra focaia, la specialità più difficile e rappresentativa del tiro avancarica dove a fare degna cornice al titolo iridato di Luca Torelli spicca anche l’argento della squadra “EGG” composta dallo stesso Torelli, da Antonio Ferrerio e da Michele Paciletti, per loro 244 punti dietro all’Austria p.ti 247 e davanti alla Svizzera p.ti 241, utilizzando pistole a pietra focaia originali della fine del ‘700 – primissimi anni dell‘800.

A far da cornice anche tre “urkunde”, i diplomi di merito per chi ha conquistato la quarta, quinta e sesta posizione in classifica: nel tiro a volo, sia nella specialità Lorenzoni (rispettivamente fucili a percussione originali l’uno e repliche l’altro) con i tiratori A. Scotti (pt. 43/50) e E. Siclari (pt.44/50) ed infine nella categoria fucili militari Pennsylvania originali, con S. Magnani (pt. 91/100).

Legittimo l’entusiasmo del presidente nazionale della Cnda, Carlo Bianchini e di tutta la nazionale italiana.

Gli obiettivi conquistati in questo 31° Campionato Mondiale M.L.A.I.C. 2026 ad Eisenstadt premiano percorsi costruiti con preparazione, tecnica e passione dai nostri tiratori che non sono nuovi a questi risultati (per citarne solo alcuni ricordiamo da ultimi l’argento europeo a squadre del 2023 e l’oro a squadre del 2021 sempre nella specialità pistole a pietra focaia, formate allora completamente da tiratori Varesini: Paciletti, Lucchini e Ferrerio)

L’ avancarica è una disciplina di tiro sportivo praticata con armi storiche caricate dalla bocca della canna con polvere nera; è una disciplina particolare, nella quale la competizione sportiva si intreccia con la conoscenza e la conservazione di una tradizione storica, attraverso specialità che richiedono precisione e controllo.

Le gare comprendono numerose specialità con pistole, revolver, moschetti e fucili a miccia, pietra focaia o percussione, suddivise tra categorie riservate alle armi originali e alle riproduzioni.

Nell’avancarica le varie specialità sono dedicate a personaggi storici, ad esempio per le pistole a pietra focaia la “Cominazzo”, per la categoria individuale, è dedicata al famoso costruttore bresciano Lazarino Cominazzo, un marchio attivo dal XVII al XIX secolo; la “EGG” individua la stessa specialità ma categoria a squadre ed è dedicata a Joseph Egg celebre armaiolo britannico di origini svizzere attivo a Londra tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, famoso per la costruzione di eccezionali pistole ad avancarica, specialmente pistole da duello a pietra focaia.

L’Italia vanta una lunga tradizione nell’avancarica sportiva e nel 2024 ha ospitato, a Valeggio sul Mincio (Vr), la 30^ edizione dei Campionati mondiali Mlaic, con 382 tiratori provenienti da 23 Paesi.

Questa è la lista dei Nazionali Italiani CNDA: Bruno Azzali, William Crescini, Marco Dalprato, Paolo De Francesco, Gianmario Delvò, Antonio Ferrerio, Carlo Giuseppe Bianchini, Umberto Mabellini, Sergio Magnani, Michele Paciletti, Denis Pasolini, Marco Pasolini, Luca Torelli, Francesco Dallavalle e per il tiro a volo: Marco Locatelli, Andrea Scotti ed Enrico Siclari. Prossimo obiettivo gli Europei a Valencia (E) nel 2027.