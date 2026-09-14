L’Italia nella rivoluzione mondiale: declino economico e sfiducia nel futuro

Come si colloca il nostro Paese in un contesto internazionale segnato dal caos sistemico generato dal palese indebolimento dell’egemonia esercitata storicamente dagli Stati Uniti nel mondo? È il tema al centro del volume 1 del 2026 della rivista Limes, intitolato “L’Italia nella Rivoluzione Mondiale” (Gedi, 300 pagine, 15 euro). Un volume che si configura come la naturale prosecuzione dell’indagine avviata con il volume 2 del 2024, “Una certa idea d’Italia”, sul declino economico, sociale e culturale del nostro Paese.

IL PIL CHE NON CRESCE

La crescita economica del Pil dall’inizio del millennio è stata del 9,5%, rispetto a una media europea del 38,7%, mentre nel 2000 realizzavamo il 15,5% del Pil europeo, a fronte del 12,2% del 2024. Questi dati confermano non solo la preoccupante tendenza del Paese alla deindustrializzazione, con l’indice della produzione industriale risultato negativo per trentatré mesi consecutivi, ma soprattutto individuano nella produzione di armi e munizioni il settore trainante della nostra economia, con un +28% registrato nel 2025 rispetto all’anno precedente.

FRANCESI E TEDESCHI

D’altronde, buona parte del tessuto produttivo del Nord Italia dipende, come subfornitore, dal sistema industriale tedesco, mentre anche con la Francia siamo in presenza di un’interdipendenza sbilanciata: è infatti il primo investitore estero in Italia, con 2.514 imprese sotto controllo francese, rispetto alle 1.918 imprese a controllo italiano in Francia.

La produttività totale dei fattori, inoltre, è scesa dal 5,58% medio annuo del periodo 1955-1971 allo 0,5% del periodo 1995-2019.

LA CRISI DELL’UNIVERSITÀ

Senz’altro una delle cause del drastico calo della produttività in generale è da ricondurre, come ha rilevato il filosofo Giuseppe De Ruvo, alla crisi sistemica dell’università. Se consideriamo il suo progressivo definanziamento, unitamente al dilagare delle università telematiche e alle ultime decisioni governative, tese a ripristinare le discrezionalità del potere baronale, è impensabile che possa emergere una prospettiva dell’università italiana nel mondo. Il regime di sfruttamento che condiziona l’esistenza dei nostri ricercatori è infatti in totale antitesi con “la qualità e la libertà di ricerca”. Al punto che prestigiosi docenti, a partire dal premio Nobel Giorgio Parisi, hanno lasciato l’Occidente per approdare, con un ruolo di direzione, nei centri di ricerca degli atenei cinesi.

TURISMO E RISTORAZIONE

Inoltre, stante l’indebolimento del comparto moda, il nostro Paese, che nell’immaginario reputazionale mondiale si classifica per la sua bellezza al quarto posto dopo Giappone, Germania e Canada, brilla paradossalmente, oltre che nel settore del turismo, per il comparto della ristorazione, che comprende anche la cura dell’alimentazione per cani e gatti, per il sorprendente valore di 5 miliardi all’anno. Pertanto, “nell’epoca del neoliberismo totalmente dispiegato”, pur in presenza, nel primo quarto di secolo, di un consistente rallentamento della crescita economica nei Paesi del G7, sulle ricadute dell’involuzione del nostro sistema produttivo sulla psicologia e sulle aspettative degli italiani si sofferma l’intervento di Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, avvalendosi della mole di dati raccolti nel 59° Rapporto sulla situazione sociale del Paese. Innanzitutto emerge la tendenza a un individualismo ipertrofico e a un preoccupante conservatorismo psicologico, considerata anche l’accentuazione della dimensione della solitudine, con 9,6 milioni di famiglie composte da una sola persona. Il 57,2% degli italiani ritiene che in futuro le cose andranno peggio, sia a livello nazionale sia internazionale, anche se solo il 19,1% pensa che ciò avrà un impatto sulla propria famiglia.

MANCANO VISIONI LUNGIMIRANTI

D’altronde, tramontata la fiducia nella prospettiva di un ascensore sociale per le nuove generazioni, trionfa il tipico motto popolare “Io speriamo che me la cavo”, che però si riflette negativamente nella disaffezione verso ogni forma di partecipazione civile, nonché verso i culti legati alla fede religiosa. Se già nel 2025 il 60,7% degli italiani accordava la propria fiducia a Papa Leone XIV, per Valeri questo dato è evidentemente la spia di un “popolo orfano di ambasciatori dalle visioni lungimiranti”, soprattutto in un contesto mondiale funestato e disorientato dal primato accordato alla guerra quale strumento per risolvere i conflitti tra gli Stati e i popoli.