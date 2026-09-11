Lombardia Coop to Coop, la nuova tappa: tre giorni a piedi da Crema a Cremona lungo il Canale Vacchelli

Cinquantasei chilometri, tre giorni, un filo d’acqua che accompagna il passo dall’inizio alla fine: è la nuova tappa del cammino Lombardia Coop to Coop, che collega Crema a Cremona seguendo le alzaie del Canale Vacchelli e del Naviglio civico. Un percorso pensato per attraversare la bassa cremonese lontano dalle strade principali, tra pioppete, borghi rurali e architetture idrauliche che raccontano secoli di lavoro sull’acqua.

A camminare sono persone arrivate da tutta la Lombardia, c’è chi ha macinato chilometri di treno e pullman per essere alla partenza, chi vive a pochi passi dal Canale Vacchelli, ma che per tre giorni diventano un unico gruppo, con lo stesso passo e le stesse soste. Carlo, Anna, Marco, Adelchi, Ester, Isabel, Simone, Ettore e Neven camminano fianco a fianco fin dalle prime centinaia di metri, senza più distinzioni tra chi arriva da una provincia o dall’altra.

Il cammino parte dall’Ipercoop di Crema, con una prima sosta nel centro storico, tra piazza Duomo e i celebri portici, prima di lasciare la città e imboccare l’alzaia sterrata del Canale Vacchelli, ombreggiata da filari di pioppi e querce che accompagnano il gruppo per gran parte dei dodici chilometri della prima tappa. Si arriva così a Fiesco, piccolo borgo della bassa cremonese dove sorge Villa Cervi, dimora d’inizio Novecento con giardino e roseto, immersa nella stessa campagna resa celebre dal film Chiamami col tuo nome.

La seconda giornata, la più lunga con i suoi ventidue chilometri, è anche quella che regala i paesaggi più sorprendenti. Il gruppo torna a costeggiare il Vacchelli fino a raggiungere le Tombe Morte, a Genivolta: un antico snodo idraulico plurisecolare dove le acque del canale incrociano quelle del Naviglio Grande Pallavicino, tra i punti più suggestivi dell’intero cammino. Poco oltre si entra nel Parco dell’Oglio Nord, sfiorando la centrale idroelettrica della Rezza, prima di raggiungere Cignone, frazione di Corte de’ Cortesi con Cignone, dove si pernotta nella cornice ottocentesca di Hotel Villa Borghesi, in stile Art Déco, con il suo giardino all’italiana.

L’ultima tappa, ancora ventidue chilometri, lascia le acque del Vacchelli per seguire quelle più antiche del Naviglio Civico di Cremona, scavato nel Duecento, tra chiuse e manufatti idraulici storici. Il paesaggio cambia ancora attraversando i fontanili della campagna cremonese, le risorgive naturali che da secoli irrigano la pianura. Il cammino si chiude in piazza del Duomo, sotto il Torrazzo, il campanile in muratura più alto d’Europa, per poi terminare alla Coop di Cremona, dove il gruppo arriva compatto dopo tre giorni e cinquantasei chilometri percorsi insieme.

Un cammino lento, tra acqua, campagna e storia, che per tre giorni trasforma un gruppo di persone arrivate da ogni parte della regione in un’unica comitiva di camminatori.