Lombardia Coop to Coop, prima tappa lungo il canale Vacchelli da Crema a Fiesco

Per metà del gruppo è un battesimo: la prima volta su un cammino Coop to Coop. Ma bastano poche ore per capire che l’esperienza porta con sé qualcosa di più della semplice camminata.

Non è solo un modo per far bene al corpo, né soltanto l’occasione per scoprire angoli meno noti della Lombardia, né semplicemente un tempo liberato dalla routine: è soprattutto un’esperienza che genera relazioni intense, tra persone che dopo poche ore camminano fianco a fianco come se si conoscessero da sempre.

A comporre il gruppo di oggi sono Carlo, Anna, Marco, Adelchi, Ester, Isabel, Simone, Ettore, Marco e Neven, arrivati da tutta la Lombardia per la nuova tappa di Lombardia Coop to Coop, che quest’anno porta da Crema a Cremona.

Da Crema al canale Vacchelli

Il punto di ritrovo, come da tradizione per i cammini Coop to Coop, è ancora una volta un negozio della cooperativa: l’Ipercoop del centro commerciale Il Rondò di Crema. Da lì si cammina per quasi tre chilometri fino al bel centro storico cittadino, con una prima sosta per visitare il Duomo e un caffè in un bar di piazza Garibaldi, prima di rimettersi in marcia.

Pochi passi e si raggiunge il ponte sul fiume Serio: trovarlo chiuso al traffico non è la partenza più incoraggiante, ma per fortuna il passaggio pedonale resta aperto, e il gruppo può proseguire verso il Canale Vacchelli.

Conosciuto anche come Canale Marzano, il Vacchelli è una delle grandi opere di ingegneria idraulica della Lombardia: progettato dall’ingegnere Pietro Vacchelli e realizzato tra il 1887 e il 1892, nasce per irrigare le campagne del Cremasco e del Cremonese. Preleva le sue acque dall’Adda, in località Bocchi, tra Merlino e Spino d’Adda, e le porta per circa 34 chilometri fino a Tomba Morte, a Genivolta, dove incrocia il Naviglio Civico di Cremona con una portata media di circa 38,5 metri cubi al secondo. Lungo l’intera alzaia corre una pista ciclopedonale pianeggiante, immersa nella natura, molto frequentata dal cicloturismo: è proprio questo il tracciato, fondo sterrato ed erboso, e un meteo che oggi regala condizioni perfette per camminare, che il gruppo segue per gran parte della giornata.

L’arrivo a Fiesco e la notte a Villa Cervi

Qualche chilometro dal traguardo il gruppo lascia il canale per un paio di chilometri e raggiunge Fiesco, piccolo comune di circa 1.200 abitanti della Bassa Cremasca, tra Crema e Castelleone, il cui territorio è attraversato dallo stesso Canale Vacchelli e dal Naviglio di Crema, tra rogge, risorgive e percorsi ciclabili.

Ad accogliere il gruppo per la notte è Villa Cervi, elegante dimora liberty di inizio Novecento immersa in un parco privato di circa 8.500 metri quadrati con roseto, giardini curati e piscina: soffitti affrescati, pavimenti in parquet, balconate e una scalinata con volute in ferro battuto raccontano l’epoca in cui fu costruita, oggi location per eventi e casa vacanze.

La serata prosegue alla Trattoria Breda, storico punto di riferimento della ristorazione a Fiesco, a conduzione familiare, dove tra aperitivo e cena il gruppo trascorre insieme altre cinque ore, tra i piatti della tradizione cremasca e lombarda, risotti, i classici tortelli cremaschi, pappardelle, prima della buonanotte.