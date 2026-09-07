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Lotta alle specie invasive, la Regione autorizza il prelievo dell’Ibis sacro

Approvata dalla Giunta la delibera per il controllo venatorio in deroga durante la stagione 2026/2027: via libera dal 15 novembre al 31 gennaio per tutelare agricoltura, acque ed ecosistemi locali

Ibis Sacro

La Giunta regionale della Lombardia ha dato il via libera al prelievo in deroga dell’Ibis sacro (Threskiornis Aethiopicus) per la stagione venatoria 2026/2027. La misura, adottata su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, punta a contenere la presenza sul territorio di questo volatile, inserito nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza comunitaria.

«Ci troviamo di fronte a una specie particolarmente dannosa per le colture, la pesca, gli ecosistemi idrici e la fauna locale – spiega l’assessore Beduschi –. È necessario intervenire attraverso il controllo da parte dei cacciatori autorizzati per prevenire danni all’agricoltura e tutelare la biodiversità».

Il provvedimento fissa la finestra per gli abbattimenti dal 15 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 all’interno degli Ambiti Territoriali di Caccia (Atc) e negli istituti venatori privati della regione. Il prelievo sarà riservato ai cacciatori con residenza anagrafica in Lombardia previa richiesta di autorizzazione:

Modalità ammesse: appostamento fisso, appostamento temporaneo e alla posta.

Limiti di carniere: massimo 30 capi giornalieri per singolo cacciatore, da annotare sul tesserino venatorio.

Domande di adesione: gli appassionati interessati dovranno inviare le richieste di autorizzazione agli uffici regionali competenti dal 21 settembre al 9 ottobre prossimi tramite la modulistica dedicata.

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Pubblicato il 07 Settembre 2026
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