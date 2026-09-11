Gallarate
Ludwig van Beethoven protagonista a Gallarate: al via la XV edizione di “Spirto Gentil”
Dal 17 al 19 settembre tre serate di musica classica promosse dal Centro Culturale Tommaso Moro per anticipare il bicentenario della morte del maestro tedesco
17 Settembre 2026 - 19 Settembre 2026
Torna a Gallarate l’appuntamento con la grande musica classica. Da giovedì 17 a sabato 19 settembre 2026 l’Aula Magna della Scuola Sacro Cuore (via Bonomi, 4) ospiterà la XV edizione del festival “Spirto Gentil – L’avventura dell’ascolto”, rassegna organizzata dal Centro Culturale Tommaso Moro con la collaborazione della Scuola Sacro Cuore e il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Formative del Comune di Gallarate.
Il tema guida dell’edizione 2026, intitolata “Ludwig van Beethoven: Il cuore dell’uomo”, intende rendere omaggio al genio di Bonn a un anno di distanza dal bicentenario della sua scomparsa.
Il programma del festival
Tre gli eventi in calendario, tutti ospitati presso l’Aula Magna della Scuola Sacro Cuore:
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Giovedì 17 settembre (ore 21:00) – Beethoven a Gerusalemme La serata d’apertura, in memoria di Giuliana Checchi, vedrà in scena un concerto-testimonianza firmato da Lucia D’Anna Frej al violoncello e Francesco Pasqualotto al pianoforte.
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Venerdì 18 settembre (ore 21:00) – Giro in Europa Il secondo appuntamento proporrà un viaggio musicale a cura dei Maestri della Scuola Pentagramma al Centro.
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Sabato 19 settembre (ore 18:00) – Concerto Straordinario A chiudere la rassegna sarà l’esibizione pianistica d’eccezione del maestro Filippo Gamba.
Informazioni utili
Tutti gli appuntamenti del festival sono a ingresso libero.
Per maggiori dettagli e informazioni sui programmi delle serate è possibile consultare il sito ufficiale del Centro Culturale Tommaso Moro (www.cctmg.it) oppure scrivere all’indirizzo e-mail
cctmg@libero.it.
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