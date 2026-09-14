L’università inaugura a Varese la nuova sede di giurisprudenza in Camera di Commercio: “Università ed economia vanno di pari passo”

C’è la platea delle grandi occasioni in piazza Monte Grappa a Varese, con i vertici politici e istituzionali del territorio, per l’inaugurazione della nuova sede del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria negli spazi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Sullo sfondo della cerimonia, intitolata “Dalla Memoria nasce il Futuro”, la teca “Quarto Savona 15” con i resti dell’auto della scorta di Giovanni Falcone.

Per la rettrice Maria Cristina Pierro l’operazione è l’approdo di un percorso lungo: «È una collaborazione che dura da decenni, da almeno più di vent’anni, e ha trovato la sua sublimazione in questo incontro con la Camera di Commercio». Un passaggio quasi naturale, spiega, perché Giurisprudenza «condivide idee e obiettivi con la Camera di Commercio, anche di ricerca e naturalmente di sbocco professionale».

Il presidente camerale Mauro Vitiello va oltre la questione degli spazi: «Siamo convinti che università ed economia debbano andare di pari passo. Non c’è sviluppo di economia se non ci sono dei talenti all’interno per far sì che questo sviluppo possa essere generato». L’iniziativa, aggiunge, «darà un boost notevole alla città ma anche alla provincia», e dovrebbe essere «solo l’inizio di un nuovo capitolo che possa davvero mettere i giovani al centro del nostro territorio».

Il primo passo concreto arriverà presto: in Camera di Commercio partirà un tavolo di ascolto dedicato ai giovani, pensato per capire quali siano le loro esigenze e per trattenere sul territorio non solo chi ci vive già, ma anche i molti studenti dell’Insubria e della LIUC che arrivano da fuori provincia. Sul fronte accademico Pierro annuncia un adeguamento della formazione all’evoluzione economica e tecnologica, con l’intelligenza artificiale che entrerà negli insegnamenti «non come strumento, ma come oggetto anche di studio nell’ambito delle materie giuridiche», e in prospettiva anche in quelle economiche.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha letto l’operazione come una spinta per il cuore della città: «Una nuova opportunità per il centro cittadino. Varese diventa ancora di più città universitaria e della conoscenza. La presenza fisica degli studenti e delle studentesse non potrà che rendere più evidente il legame tra Varese e la sua università».

Il sindaco Davide Galimberti ha collegato l’inaugurazione a una scelta di lungo periodo: «Si consolida il rapporto tra Varese e l’università. È un momento che corona la scelta presa anni fa da istituzioni, imprese e cittadini di radicare l’ateneo nel nostro territorio». Il primo cittadino ha richiamato anche l’intervento sulla caserma Garibaldi, con gli spazi destinati a studenti e associazioni, e ha sottolineato come l’arrivo di Giurisprudenza possa stimolare il contesto professionale del centro.

Il presidente della Provincia Marco Magrini ha ripercorso i passaggi che hanno portato alla nascita dell’Università dell’Insubria, a partire dalla delibera provinciale del 1972: «Guardiamo a questo momento con orgoglio e senso di responsabilità».

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