L’uscita con l’amica a Varese e il bisogno di coca: la serata finisce con una denuncia per violenza sessuale

Una serata come tante, un’uscita fra amiche. Poi la decisione di andare oltre e ricadere nel gorgo della droga, l’innesco di qualcosa di molto grave: una pesante violenza sessuale denunciata da una ragazza alla fine del 2023. Una storia venuta alla luce durante un processo che si sta celebrando davanti al Collegio giudicante di piazza Cacciatori delle Alpi proprio in questi giorni.

Siamo a Varese, mancano due giorni all’ultimo dell’anno del ’23. Due amiche, ragazze intorno ai 35 anni che si conoscono dall’adolescenza, cercano di divertirsi passando una serata nella zona della “piccola Brera”, quel dedalo di stradine lastricate e acciottolate nel centro storico di Varese che si apre alla fine di corso Matteotti, una volta arrivati in piazza Carducci: via Cavallotti, via Vetera e via Cattaneo.

Prima l’incontro a casa di una delle due, poi l’uscita in un locale per bere qualcosa e la decisione di cambiare posto, a causa di una «rissa in corso» in un altro locale. Le due si siedono e ordinano. Poi, a una delle due, dipendente da sostanze e nota al Cps, (il Centro psico-sociale, servizio territoriale del Dipartimento di salute mentale), scatta la molla della droga, la voglia di un «tiro» di cocaina.

Ma i soldi, a quanto pare, non ci sono. A quel punto subentra un amico della ragazza, di origini straniere, assuntore abituale «ma non spacciatore», come ha spiegato una testimone ascoltata in aula. L’uomo afferma di avere la «roba», cocaina.

L’amica della vittima, sentita oggi, giovedì, dal Collegio di Varese, ha spiegato di aver suggerito all’altra ragazza di consumare la striscia di droga stendendola sul quadrante di un telefono, in bagno. Ma l’altra, presa dalla necessità di assumere lo stupefacente, accetta di consumarlo con l’amico, ma a casa di lui, un appartamento a circa 150 metri dal bar dove rimane l’altra ragazza, sola, ad aspettare l’amica.

È lì, in quell’appartamento, che secondo l’accusa si sarebbe consumata una violenza sessuale completa. Una volta terminato il rapporto sessuale, l’imputato esce di casa e torna al bar, dove l’amica della vittima viene informata che la ragazza, dopo aver assunto cocaina, «è andata in paranoia».

In realtà, dopo aver lasciato l’appartamento, la donna si è recata alla ginecologia dell’ospedale Filippo Del Ponte e, dopo essere stata sottoposta agli accertamenti, ha informato via messaggi l’amica dell’esito della visita, che attesterebbe l’avvenuto rapporto. L’amica, nel frattempo, aveva il cellulare scarico e lo ha riacceso a tarda notte, dopo essere rientrata a casa.

Il giorno successivo la vittima, classe 1992, denuncia. Prendono avvio le indagini e si arriva al processo, che ha visto oggi, giovedì, il racconto della parte offesa in aula e l’escussione di alcuni testi dell’accusa interrogati dal Sostituto Giangavino Contu: l’amica presente quella sera durante l’uscita e un operatore di polizia giudiziaria che ha raccolto la denuncia e attivato le indagini.

La vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Andrea Brenna, mentre l’imputato è difeso dall’avvocato Giovanni Cliendo secondo il quale l’imputato, già interrogato dagli inquirenti in sede di chiusura indagini ha dato una versione completamente diversa di quanto gli viene contestato.

Il processo proseguirà con l’escussione di altri testi, prevista per il mese di novembre, quando verranno sentiti i testimoni chiamati dalla difesa.

L’imputato, uno straniero di 43 anni, era già stato al centro di un processo per tentato omicidio riguardante fatti avvenuti poche ore dopo quelli contestati nel processo in corso per violenza sessuale: è accusato di tentato omicidio di un uomo di 65 anni ferito in corso Moro a Varese all’alba del 30 dicembre del 2023 per il quale è stato condannato in primo grado a oltre 10 anni di carcere.