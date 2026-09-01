Lutto a Busto Arsizio per Sergio Marra, grande tifoso della Pro Patria

Un grave lutto colpisce il mondo del tifo biancoblu e l’intera comunità di Busto Arsizio. Si è spento Sergio Marra, figura storica del sostenitismo della Pro Patria, un uomo che ha legato indissolubilmente la propria vita ai colori e alla storia della squadra tigrotta.

Una passione di famiglia tra Pro Patria Club e ultras

Marra aveva raccolto la passione per i colori biancoblu direttamente dalle orme del padre, diventando un punto di riferimento per generazioni di tifosi allo stadio “Carlo Speroni”. Il suo percorso nel mondo del tifo organizzato lo aveva visto partecipe delle tappe più importanti della curva bustocca: dalle attività nel Pro Patria Club fino all’impegno con i Commandos Tigri e la nascita dello storico gruppo Il Tigrotto.

Oltre allo stadio, Marra era una figura conosciuta e stimata in città anche per la sua attività lavorativa. Per molti anni aveva infatti gestito un’edicola in corso Europa, trasformata in un vero e proprio punto di ritrovo e di discussione quotidiana a tinte rigorosamente biancoblù.

Il cordoglio del mondo biancoblu

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra gli appassionati di calcio cittadini e le realtà del tifo organizzato. Il sito Bustocco.it lo ha ricordato con affetto attraverso un accorato messaggio di commiato: «Un altro pezzo della storia del tifo biancoblu ci lascia. Tu e tuo papà ne avete fatte tante. Ora puoi ritrovarti con il Giannino e il Fino. Alla famiglia le più sentite condoglianze – il ricordo apparso sul portale storico dei tifosi –. Un grande abbraccio biancoblu».

Anche la nota ufficiale del Pro Patria Club si è unita al dolore di familiari e conoscenti per la perdita dell’amico e sostenitore: «Sergio ora è in viaggio verso il cielo – il messaggio del presidente Giovanni Pellegatta e del Direttivo – da dove continuerà a tifare la sua Pro Patria. Siamo profondamente commossi e vicini ad amici e parenti».