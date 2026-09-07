“Maccagno Imperiale” incontra la musica con il concerto dei giovani vincitori di Villa Oliva

La musica dei giovani talenti torna protagonista a Maccagno con “Giovani e vincitori”, ultimo appuntamento dell’anteprima estiva di Paesaggi Sonori 2026/2027. Il concerto è in programma sabato 12 settembre alle 21 all’Auditorium, nell’ambito della rievocazione storica “Maccagno Imperiale”.

Per il secondo anno consecutivo Paesaggi Sonori partecipa alla manifestazione proponendo una serata dedicata ad alcuni dei giovani musicisti vincitori, nelle rispettive categorie, del 13° Concorso Musicale Nazionale Villa Oliva 2026, che si è svolto a luglio a Cassano Magnago con la direzione artistica di Sabrina Dente.

I giovani musicisti sul palco a Maccagno

Ad aprire il programma sarà il duo formato da Camilla Gasparetto al flauto, accompagnata al pianoforte da Gigliola Grassi. Si esibirà poi Giulia Bardella alla chitarra, mentre a chiudere la serata saranno Alan Cappuccio al violino e Patrizia Amane Di Lella al pianoforte.

Il repertorio attraverserà pagine di Fauré, Widor, Sor, Scarlatti, Albeniz, Beethoven e Clara Schumann.

L’appuntamento rinnova la collaborazione tra Paesaggi Sonori e l’associazione “Più che suono” e anticipa l’avvio della terza stagione della rassegna.

A ottobre parte la nuova stagione di Paesaggi Sonori

Il cartellone 2026/2027 prenderà infatti ufficialmente il via sabato 3 ottobre alle 17, ancora all’Auditorium di Maccagno, con una maratona pianistica che inaugurerà la terza stagione di Paesaggi Sonori.

Il progetto è promosso da Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e con il sostegno, tra gli altri, dei Comuni di Maccagno e Grantola e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.