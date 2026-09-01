Maglia, sponsor e portiere: una serata di novità in casa Pro Patria

La Pro Patria si prepara per l’inizio del nuovo campionato. Nel corso dell’evento andato in scena nella serata di lunedì 31 agosto all’Idea Verde di Olgiate Olona, la società biancoblu ha svelato la nuova maglia ufficiale per la stagione sportiva, ma la casacca biancoblù non è stato l’unica novità di serata. Il club bustocco ha infatti annunciato anche la partnership con il nuovo main sponsor EuroTek, con l’imprenditore Roberto Simonini – che a Inveruno ha scritto una storica pagina del calcio dilettante – che entra nel mondo dei tigrotti come sponsor. La serata è stata inoltre l’occasione ideale per ufficializzare l’arrivo del nuovo portiere Lorenzo Maddalon, che va a rinforzare la rosa a disposizione di mister Zironelli.

Maglia e main sponsor: la serata all’Idea Verde

L’appuntamento di Olgiate Olona ha visto la partecipazione della presidente Rosanna Zema e del sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli. A catturare l’attenzione dei presenti è stata la svelatura della nuova divisa di gioco, che sul petto avrà, per l’appunto, la scritta EuroTek. L’accordo è stato commentato con soddisfazione dalla dirigenza e dalla guida dell’azienda, rappresentata dallo stesso Simonini. «Non volevo più sponsorizzare nessuno ma alla Pro non potevo dire di no».

Il mercato: tra i pali arriva Lorenzo Maddalon

Accanto alle novità societarie e al capitano Amedeo Benedetti, la scena è stata presa dal portiere classe 2008 Lorenzo Maddalon. L’estremo difensore calciatore arriva alla Pro Patria in prestito dalla Fiorentina, club a cui era stato ceduto in precedenza dalla Varesina. Per il giovane estremo difensore si tratta di un ritorno in territorio varesotto dopo l’esperienza a Venegono Superiore, dove lo scorso anno si è distinto tra i protagonisti della salvezza delle Fenici, oltre a disputare il Torneo di Viareggio.

Giovedì la presentazione ufficiale in Piazza Santa Maria

I festeggiamenti e l’avvicinamento al campionato non si fermano qui. La Pro Patria invita infatti tutti i tifosi, gli appassionati, i sostenitori e la cittadinanza alla presentazione ufficiale della prima squadra. L’appuntamento è fissato per giovedì 3 settembre a partire dalle ore 21:00 in Piazza Santa Maria, nel cuore di Busto Arsizio, per un abbraccio collettivo tra la squadra e la sua città.