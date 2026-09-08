Malnate si prepara a “Insieme per lo Sport”: una giornata di esibizioni, premi e prove gratuite per tutti

Una giornata dedicata alla passione per il movimento, al valore della condivisione e alla scoperta di nuove discipline. Sabato 12 settembre, dalle 10 alle 19, l’area del parcheggio e dei campetti delle scuole medie di via Gasparotto ospiterà la seconda edizione di “Insieme per lo Sport”, l’evento promosso dalla consulta sportiva e co-organizzato dall’associazione Spazio Danza (società capofila per il bando di coprogettazione del Comune) insieme all’associazione Insieme per lo Sport. Un’iniziativa pensata per riunire famiglie, bambini e adulti in un contesto di pura socialità, offrendo la possibilità di provare gratuitamente tantissime attività direttamente a contatto con i protagonisti del territorio. L’evento è stato promosso nella puntata di martedì 8 settembre de “La Materia del Giorno”, la rubrica quotidiana di VareseNews.

Il programma della giornata e le associazioni coinvolte

L’evento vedrà la partecipazione di una trentina di realtà locali, non solo sportive ma anche legate al mondo del volontariato e del benessere comunitario. Oltre agli stand promozionali, la manifestazione si articolerà tra esibizioni e momenti pratici. Al mattino, mentre l’associazione Nati per Leggere proporrà letture a tema sportivo per i più piccoli, sui campetti e sull’area centrale si alterneranno le sessioni di allenamento funzionale, Zumba, Step e Yoga con la Pea, le esibizioni di danza classica e contemporanea della Dance Art Project, le sessioni della San Martino Ginnastica Artistica e gli esercizi della Ginnastica Dinamica Militare. Nel pomeriggio il programma entrerà nel vivo con un’amichevole di calcio della nuova società Città di Malnate e con due importanti momenti dedicati allo sport inclusivo e per diversamente abili, grazie alla presenza di Baskin Manigunda e della HS Varese. Ad accompagnare l’intera giornata ci sarà la musica dal vivo firmata Into The Groove, mentre l’area ristoro “Area Brace” proporrà specialità al barbecue per tutti i gusti, dalle classiche salamelle alle bombette pugliesi, fino a opzioni vegetariane come le bruschette con hummus.

Il momento istituzionale e le premiazioni

Tra le 15:30 e le 16:30 si terrà il momento istituzionale alla presenza delle autorità locali e regionali: interverranno il sindaco Nadia Cannito, l’assessore Gigi Baroni, i consiglieri regionali Samuele Astuti ed Emanuele Monti e il delegato del CONI Varese Walter Sinapi. Durante la cerimonia verranno consegnati diversi riconoscimenti alle eccellenze sportive del territorio. Un ricordo speciale sarà dedicato alla memoria di Momo Fiorentini dell’HS Varese. Verranno inoltre premiati Elena Elli, campionessa paralimpica di tennistavolo per otto anni consecutivi, la Malnate Sport APD, la formazione Just Drink It (vincitrice del campionato Uisp) e Ivan Parise, allenatore della squadra di softball under 15 laureatasi campionessa d’Europa.

Le voci degli organizzatori

La nascita del progetto affonda le radici nella volontà di rinnovare la storica festa delle associazioni sportive. «Questo progetto nasce in maniera molto semplice – spiegano gli organizzatori –, creare un evento che coinvolgesse le realtà del territorio per riaccendere l’entusiasmo. Il nome “Insieme per lo Sport” non è nato a caso, nello sport e nella vita bisogna essere insieme sia per le vittorie sia per condividere le sconfitte».

Il valore dell’iniziativa punta anche al contatto umano diretto e alla promozione della salute. «In un mondo dove tutto è digitale, questa sarà invece una giornata di confronto vis-à-vis per capire se si è affini a un’associazione. Niente schermi per un giorno, solo un dialogo faccia a faccia. Crediamo nello sport come valore sociale e come unione di mente e corpo per trovare l’equilibrio giusto. È importante dare il giusto esempio ai nostri figli rispetto al prendersi cura di sé».