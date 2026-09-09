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Maltempo in Lombardia, 195 interventi dei Vigili del Fuoco in dodici ore

Brescia è la provincia più colpita con 95 interventi. Seguono Cremona, Milano, Monza e Brianza e Como. Le richieste hanno riguardato soprattutto alberi pericolanti, danni causati dall’acqua e dissesti statici

Maltempo nel Saronnese 19 luglio 2024

Nelle ultime 12 ore i Vigili del Fuoco hanno effettuato complessivamente 195 interventi in Lombardia a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale.

La situazione più impegnativa si è registrata in provincia di Brescia, dove sono stati effettuati 95 interventi. Seguono Cremona con 21, Milano con 19, Monza e Brianza con 13 e Como con 11.

Le richieste di soccorso hanno riguardato soprattutto alberi e rami pericolanti, danni causati dall’acqua e dissesti statici di elementi costruttivi. In misura minore, le squadre sono intervenute anche per soccorrere persone e per fronteggiare frane e allagamenti.

In previsione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, il dispositivo di soccorso era già stato preventivamente potenziato grazie alla convenzione tra la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia e Regione Lombardia. Il rafforzamento ha consentito di mettere a disposizione un maggior numero di uomini e mezzi per rispondere alle richieste provenienti dal territorio.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco proseguono per gestire gli interventi ancora in corso e ripristinare le condizioni di sicurezza nelle aree interessate dal maltempo.

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Pubblicato il 09 Settembre 2026
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