Manutenzione dei parchi e bagni inagibili: il PD di Busto Arsizio interroga la Giunta
I consiglieri dem chiedono conto dello stato delle aree verdi cittadine, segnalando criticità al Parco Cossetto e sollecitando chiarimenti sui fondi annunciati nei mesi scorsi
Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Busto Arsizio ha depositato due interrogazioni orali in Commissione per fare luce sullo stato della manutenzione dei parchi cittadini. Al centro dell’atto politico presentato dai consiglieri Paolo Pedotti, Cinzia Berutti, Valentina Verga e Maurizio Maggioni vi è il tema generale della cura del verde pubblico, affiancato dal caso specifico delle condizioni dei servizi igienici del Parco “Norma Cossetto” di via Ugo Foscolo.
L’iniziativa nasce dalle numerose segnalazioni raccolte durante l’estate 2026, relative a bagni pubblici sporchi o non funzionanti, strutture ludiche danneggiate, pavimentazioni antitrauma ammalorate e arredi urbani degradati nelle varie aree verdi della città.
Attraverso i due atti, il PD sollecita inoltre la Giunta a fornire un bilancio trasparente sugli interventi precedentemente promessi:
I fondi annunciati: a marzo era stato presentato un piano di restyling delle aree gioco dal valore di 250mila euro.
Gli impegni di giugno: l’amministrazione aveva promesso ulteriori cantieri per la sostituzione dei giochi e la sistemazione del verde nei parchi di Sant’Anna, Beata Giuliana e Giotto.
Le richieste di chiarimento: i consiglieri chiedono di sapere con precisione quali opere siano state effettivamente portate a termine, quali siano in corso d’opera e quali debbano ancora essere avviate.
«La manutenzione delle aree verdi richiede una programmazione seria, controlli regolari e un impegno costante, non semplici annunci o interventi sporadici – dichiarano i consiglieri del Partito Democratico –. I parchi sono spazi fondamentali per famiglie, bambini e anziani e vanno tutelati come beni pubblici primari. Chiediamo all’Amministrazione risposte puntuali e impegni trasparenti».
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