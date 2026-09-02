Manutenzione del verde a Besano, al via le potature a partire dall’area feste

Hanno preso il via a Besano i lavori di manutenzione straordinaria e potatura sul patrimonio arboreo del territorio comunale. Gli interventi, programmati dall’Amministrazione comunale sulla base di un’accurata perizia agronomica commissionata nei mesi estivi, sono iniziati dall’area feste per garantire la massima sicurezza dei bambini in vista della riapertura delle scuole.

La sicurezza dei bambini e l’intervento all’area feste

Il primo cantiere ha riguardato l’area verde che ospita le feste del paese, uno spazio frequentato quotidianamente dalle famiglie e vicino ai plessi scolastici. Le analisi tecniche svolte dall’agronomo hanno evidenziato una situazione di criticità per uno dei quattro pini presenti nel giardino, rendendo necessario un provvedimento immediato prima dell’avvio delle lezioni.

«Siamo partiti dall’area feste, prima della riapertura delle scuole – spiega il sindaco di Besano, Leslie Giovanni Mulas – poiché uno dei quattro pini nel giardino era compromesso, e non potevamo rischiare l’incolumità dei bambini. Abbiamo proceduto con l’abbattimento di quell’esemplare e con la potatura ed il consolidamento degli altri tre presenti, mediante l’installazione di tiranti».

Tutela del verde pubblico e controlli agronomici

L’operazione non si è limitata alla rimozione dell’albero a rischio, ma ha previsto una cura attenta delle altre piante presenti nell’area. I tre pini rimasti sono stati infatti messi in sicurezza con appositi sistemi di ancoraggio e consolidamento volti a preservarne la salute e la stabilità nel tempo.

«Per noi la sicurezza dei bambini e la tutela del verde e degli alberi sono fondamentali – prosegue il primo cittadino Leslie Giovanni Mulas –. Ogni intervento è stato eseguito sulla base di una perizia redatta da un agronomo e commissionata dal Comune quest’estate».

I prossimi cantieri in autunno a Villa Azzurra e alle scuole

Le operazioni manutentive sul verde pubblico besanese non si fermeranno all’area feste. Il piano programmatico stilato dall’ufficio tecnico e dall’Amministrazione prevede una seconda tranche di lavori già con l’arrivo della stagione autunnale.

I prossimi interventi sul patrimonio arboreo del paese vedranno gli operatori impegnati nella cura degli alberi all’interno del parco di Villa Azzurra e nella manutenzione dei tigli situati lungo il viale d’ingresso della scuola.