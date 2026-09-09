Marnate in festa per Santa Croce tra concerti, karaoke e spettacolo pirotecnico

Il fine settimana della tradizione marnatese riunisce intrattenimento e momenti religiosi: nell’area delle scuole medie spazio alla musica dal vivo, allo sport, alla gastronomia e alle attività per il pubblico

Quattro giorni di festa tra musica dal vivo, sport, gastronomia e appuntamenti della tradizione. Da venerdì 11 a lunedì 14 settembre Marnate celebra la Sagra di Santa Croce, organizzata dalla Pro Loco Marnate con il patrocinio del Comune. Il cuore delle iniziative sarà nell’area delle scuole medie di viale Lombardia, dove ogni sera dalle 19 sarà aperto anche lo stand gastronomico.

Il calendario propone appuntamenti per pubblici diversi, dalle serate musicali alle gare sportive, passando per il karaoke e le attività della domenica. A chiudere la manifestazione, lunedì sera, saranno il dj set di Luca Locatelli e lo spettacolo pirotecnico.

La festa prende il via venerdì 11 settembre. Alle 21 è prevista la prima serata musicale, affidata a I Vandali, che apriranno il fine settimana di appuntamenti.

Sabato 12 settembre si comincia invece nel pomeriggio: alle 15 è prevista l’apertura delle gare sportive per la Coppa Santa Croce. La giornata prosegue alle 21 con il concerto dei Blow.

Particolarmente ricco il programma di domenica 13 settembre. Dalle 10 saranno presenti l’Accademia Mini Pompieri dei Vigili del Fuoco, il pullman della Polizia di Stato e la Protezione Civile.

Alle 17 spazio al karaoke aperto a tutti, mentre dalle 21 torna protagonista la musica con IWT – Italian Women Tribute.

Lo stand gastronomico, normalmente aperto tutte le sere a partire dalle 19, domenica accoglierà il pubblico anche a pranzo dalle 12.

Il gran finale è in programma lunedì 14 settembre. Alle 21 salirà in consolle DJ Luca Locatelli, mentre alle 22.45 il cielo sopra Marnate sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico che concluderà il programma della Sagra.

La manifestazione affianca al calendario ricreativo anche gli appuntamenti religiosi organizzati dalla Parrocchia Sant’Ilario, che prendono il via già giovedì 10 settembre.

Gli appuntamenti religiosi della Sagra

Giovedì 10 settembre alle 20.30 è prevista la messa al cimitero in suffragio dei defunti. Domenica 13 settembre alle 11.15 sarà celebrata la messa solenne.

Lunedì 14 settembre sono invece in programma due momenti: alle 15 la messa per gli ammalati e le persone anziane e, alle 20.45, la processione con la statua della Madonna del Rosario e la benedizione con la reliquia della Santa Croce.