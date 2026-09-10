Master per Educatori di Comunità Interculturali: al via la seconda edizione all’Università dell’Insubria

L’Università degli Studi dell’Insubria propone una nuova opportunità di formazione per la gestione delle dinamiche sociali e dell’integrazione. Il Dipartimento di Diritto, economia e culture ha lanciato la seconda edizione del Master universitario di primo livello per Educatori di Comunità Interculturali (Edc).

Il percorso nasce per rispondere alla crescente necessità di preparare professionisti capaci di operare in contesti caratterizzati da pluralità culturale, linguistica e religiosa. L’obiettivo principale è fornire strumenti operativi per favorire il dialogo, prevenire i conflitti e costruire comunità realmente inclusive. Tutte le informazioni

Come spiegato dagli organizzatori, «In una società caratterizzata da crescente pluralismo culturale e religioso, mobilità e nuove forme di vulnerabilità, costruire comunità diventa una vera e propria competenza professionale».

Alla guida del master c’è il professor Antonio Angelucci, affiancato dalla professoressa Elisabetta Moneta Mazza nel ruolo di coordinatrice didattica. Il percorso si posiziona in equilibrio tra teoria e pratica attraverso simulazioni, laboratori e analisi di casi reali.

L’offerta formativa include anche un “project work” personalizzato, guidato da docenti e tutor, da realizzare in strutture come scuole, comunità, oratori o associazioni del territorio.

Il master si articola in otto moduli mensili da ottobre 2026 a maggio 2027, con lezioni in presenza a Como nell’Oratorio di San Bartolomeo e incontri online fruibili anche in modalità asincrona. La formula è pensata per agevolare chi già lavora nel settore educativo, sociale o sanitario.

Il percorso attribuisce 60 CFU. Le iscrizioni devono essere inoltrate esclusivamente online entro le ore 12 di mercoledì 16 settembre 2026. Per iscriversi