Mastini, l’infortunio a Musa rovina la festa con il Milano Junior
Il forte attaccante straniero si deve fermare per un periodo indefinito ma la società non andrà sul mercato. 12-0 dei gialloneri agli junior milanesi
Si chiude con una notizia negativa la bella giornata in casa Mastini, iniziata con la presentazione della squadra e continuata con l’amichevole vinta contro i giovani di Milano per 12-0. Arriva infatti la conferma di un infortunio muscolare per Joey Musa: a giorni verrà comunicata l’entità dello stop dello straniero americano di Varese ma si teme possa essere lunga.
Bella giornata, ricca di entusiasmo in mattinata dove presso le Ville Ponti i Mastini si sono presentati. Poi la brutta notizia dell’infortunio del quale però non si hanno ancora notizie certe rispetto alla gravità dello stesso, con la società che ha confermato piena fiducia al giocatore, confermando l’intenzione di non aver pensato a nessuna soluzione alternativa.
Per quello che riguarda l’amichevole, è stato poco più di un allenamento quello di questa sera, con i Mastini che vincono a valanga (12 a 0) sull’Milano HC Prospect in una gara utile solo al pattinaggio e alla prova di qualche schema.
Coach Dave Rich ha in effetti ha messo sul ghiaccio diverse soluzioni, anche se la scarsa pressione nel reparto difensivo non ha consentito di fare test in un reparto ancora da perfezionare, con Filippo Matonti che praticamente non ha ricevuto tiri diretti, spazio per Tommasello che ha preso possesso della gabbia a 5′ dalla fine della seconda frazione.
Tra le belle cose viste c’è sicuramente la grinta dei Mastini, che anche per rispetto degli avversari, non hanno mai smesso di giocare, fino all’ultimo minuto. Gioco che è rimasto quello dei primi due incontri, con il disco mai messo in angolo ed inseguito, a fronte di schemi di gioco puliti e geomertici.
Sgambata utile in vista del primo vero test match, l’amichevole di sabato prossimo contro Aosta, dove si comprenderanno i veri livelli di gioco dei Mastini.
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