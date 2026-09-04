Matteo Inzaghi ad Azzate con “Flashback”, viaggio nel cinema americano degli anni Ottanta

Matteo Inzaghi porta ad Azzate il suo saggio Flashback, dedicato al cinema americano degli anni Ottanta. L’appuntamento è per giovedì 10 settembre alle ore 20.45 nella Sala Consiliare di Villa Bossi Tettoni Benizzi Castellani, in Via Conti Benizzi Castellani 1, Azzate.

Il volume propone un viaggio nel cinema americano degli anni Ottanta, analizzato non solo come fenomeno cinematografico, ma come riflesso politico, culturale e sociale di un decennio che ha profondamente segnato l’immaginario collettivo di un’intera generazione. Dai grandi blockbuster dell’epoca fino ai mutamenti legati all’America reaganiana, il libro esamina come il cinema abbia contribuito a ridefinire modelli, linguaggi e visioni del mondo, con una prefazione di Marcello Foa.

Matteo Inzaghi è giornalista, direttore di Rete55, autore di saggi sul rapporto tra cinema e società e docente all’Università dell’Insubria. Negli ultimi mesi il libro è stato presentato in numerosi incontri pubblici, tra cui alla Camera dei Deputati.

A dialogare con l’autore sarà Giacomo Tamborini, Vicesindaco del Comune di Azzate, in una conversazione che promette di rileggere il cinema degli anni Ottanta come specchio di un’epoca che, con il linguaggio di ieri, continua a parlarci di oggi.