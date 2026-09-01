Mattia Bellucci supera di slancio il primo turno agli US Open: Piros battuto in tre set

Fila via liscio, liscissimo, l’esordio di Mattia Bellucci agli US Open di tennis. Nel primo turno di Flushing Meadows, il mancino di Castellanza domina senza alcun problema l’ungherese Zsoltan Piros, abbattuto in tre set volati via rapidi per quella che è stata la partita più semplice della carriera in uno slam per il giocatore varesotto.

In pratica, solo nel primo set Piros ha giocato alla pari con Bellucci, che si è fatto bastare l’unico break dell’intero parziale per portare a casa la posta 6-4. Più che l’avversario del resto era stato il rinvio continuo a creare un po’ di apprensione: la pioggia caduta sul Queens non ha risparmiato i campi degli US Open e così la partita prevista per le 11 del mattino è slittata di quasi tre ore. (foto USTA-FITP)

Una volta in campo però, Mattia non ha deluso. Incassato come detto l’1-0 con uno scatto in avanti a rompere gli equilibri, l’azzurro ha allungato nel gioco e nel punteggio nel secondo parziale, cercando spesso e volentieri la soluzione a rete. Piros, a un certo punto, ha provato a confondere Bellucci più con gli abbinamenti che con i colpi: prima si è vestito con tre blu diversi (cappello, maglia, pantaloncini), poi si è tolto il copricapo, poi si è ripresentato in calzoncini viola, infine si è rimesso il berretto, questa volta grigio. E quando si è visto spalle al muro anche nel secondo set ha iniziato una sequenza di lamentele, un po’ verso se stesso e un po’ col mondo intero.

Di là, però, Mattia ha mostrato grande serenità: non ha abboccato ai lamenti dell’ungherese ed è rimasto concentrato sul proprio tennis rimasto sempre efficace, anche perché Piros – pur trovando qualche buon colpo vicino alle righe – è apparso di spessore inferiore a livello tecnico e tattico.

Incassato il secondo set per 6-2 (con un paio di aces a sbrogliare un imprevisto 15-40 sul proprio servizio), Bellucci ha definitivamente lasciato andare il braccio in avvio di terzo set, quando ha aggiunto un po’ di spettacolo al proprio tennis. Dall’altra parte della rete, però, Piros ha dato l’impressione di essere stracotto a livello fisico – bisognerà capire se ha accusato qualche problema di salute – che è la cosa peggiore contro un Mattia dalle gambe esplosive, capace di vincere un paio di punti volando a recuperare palla in ogni direzione. E quando l’ungherese ha esultato in maniera plateale dopo aver vinto un punto normalissimo, si è avuta la certezza che la partita era di fatto conclusa. E Bellucci non ha avuto nessuna intenzione di allungarla: 6-0 nel terzo e traguardo tagliato.

Con questo successo, il primo in uno slam nel 2026, Bellucci ha pareggiato l’accesso al secondo turno ottenuto a New York lo scorso anno. Ora però, per fare meglio, servirà giocare un match straordinario perché il prossimo avversario sarà addirittura Taylor Fritz. Il numero 10 al mondo, beniamino del pubblico americano, ha superato altrettanto agevolmente il primo turno contro il connazionale Blanch (6-3; 6-2; 6-4). Il pronostico, ovviamente, è tutto per il californiano che però a Stoccarda ha faticato parecchio per battere Mattia (7-5; 5-7; 7-5). Il “nostro” può ripartire da quel risultato per giocarsi le proprie carte, e chissà che – visto l’avversario – non lo possa fare su un campo nobile di Flushing Meadows.

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