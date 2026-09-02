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Max Laudadio sarà a Materia: confermata la presentazione del “Cantico delle formiche”

Nonostante i giorni difficili, l'ex inviato di Striscia la Notizia sarà regolarmente presente per presentare il suo libro autobiografico

Cuasso al Monte tour 2022 persone

Max Laudadio sarà regolarmente a Materia domani sera, 3 settembre, per la presentazione del suo libro “Il cantico delle formiche“. Un appuntamento che sembrava in dubbio lo spiacevolissimo fatto di cui è stato vittima nei giorni scorsi nella sua abitazione di Cuasso al Monte, ma che invece, grazie alla grande disponibilità del presentatore, artista e scrittore si terrà come da programma.

Il brutto fatto non ha fermato così una serata speciale, alla scoperta di una vera e propria conversione, fatta di natura e spiritualità, e che vede sullo sfondo le montagne al confine svizzero e la linea Cadorna, le storie di paese e la redenzione che nasce dalla solidarietà.

L’appuntamento è quindi per domani, 3 settembre, a Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno, per le 21.  Laudadio ci racconterà tutto del suo “Il cantico delle formiche” ma anche di Cuasso, di arte sui monti, di segni del destino.

I posti disponibili sono ancora molto pochi: chi si era già prenotato non deve fare altro che presentarsi,  ma chi non avesse ancora deciso è opportuno che prenoti al più presto il suo posto, fino ad esaurimento.

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Pubblicato il 02 Settembre 2026
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