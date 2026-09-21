Medici di famiglia, ospedale e Casa di Comunità: Saronno Civica chiede di convocare l’Assemblea dei Sindaci

Una mozione per rimettere al centro la sanità del territorio e, soprattutto, per far tornare a riunirsi l’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Saronno. A firmarla è il consigliere comunale di Saronno Civica Augusto Airoldi che chiede al Consiglio comunale di tornare a guardare alla sanità cittadina e territoriale.

Perché una mozione sull’Assemblea dei Sindaci

«L’Assemblea dei Sindaci del Distretto è l’organismo, previsto dalla normativa regionale lombarda, in cui i sindaci dei Comuni del territorio partecipano alla programmazione e alla verifica dei servizi sanitari e sociosanitari. Tra i suoi compiti ci sono anche la formulazione di proposte e pareri e il contributo all’integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali», spiega Airoldi.

Il punto di partenza della mozione è proprio il funzionamento di questo importante organismo. La sindaca di Saronno è stata eletta presidente dell’Assemblea il 15 luglio dello scorso anno e, si legge nella mozione, da allora l’organismo “non risulta” più convocato. Il regolamento prevede invece che il presidente la riunisca, di norma, almeno una volta l’anno e che venga promosso ogni anno un incontro pubblico con i cittadini per illustrare l’attività svolta.

I nodi sanitari: medici di base, ospedale e Casa di Comunità

Nella mozione si parla di una progressiva carenza di medici di medicina generale a Saronno e negli altri Comuni del Distretto, anche per il pensionamento di molti professionisti. Un’assistenza primaria adeguata, sottolinea il testo, è essenziale per garantire continuità e accessibilità dei servizi e può aiutare a ridurre il ricorso improprio ai servizi di emergenza e urgenza.

Altri due temi richiamati sono l’ospedale di Saronno, da anni interessato da un percorso di ammodernamento e rilancio con interventi strutturali, organizzativi e di potenziamento del personale, e la Casa di Comunità, considerata una componente importante della rete dell’assistenza territoriale.

Cosa si chiede alla sindaca come presidente dell’Assemblea

La mozione presentata da Airoldi chiede al Consiglio comunale di impegnare la sindaca, nel suo ruolo di presidente, a convocare l’Assemblea nel rispetto della periodicità prevista, con una sessione dedicata alla situazione sanitaria e sociosanitaria del territorio; a promuovere un aggiornamento condiviso su medici di medicina generale, interventi all’ospedale di Saronno e sviluppo dei servizi della Casa di Comunità.

Si sollecita inoltre l’assemblea a chiedere all’Asst Valle Olona informazioni sullo stato di attuazione degli interventi su ospedale di Saronno e Casa di Comunità e sulle iniziative, già adottate o in programma, contro la carenza di medici di base ma anche di avviare un confronto con i medici di medicina generale e con gli altri professionisti e soggetti interessati alla sanità territoriale.

Tutto questo anche per formulare, sulla base di quanto emerso, eventuali proposte e pareri da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci, all’Asst Valle Olona e agli altri enti competenti e per organizzare l’incontro pubblico annuale con i cittadini previsto dal regolamento.

Gli impegni per l’Amministrazione comunale

La mozione prevede poi tre richieste rivolte alla sindaca e alla giunta comunale, ciascuno per le proprie competenze. La prima è mantenere un confronto costante con Ats, Asst Valle Olona e Regione Lombardia sulle esigenze sanitarie del territorio. La seconda è valutare, per quanto di competenza comunale, iniziative a sostegno della presenza dei medici di base, come la disponibilità di spazi e sedi o altre forme di facilitazione per l’insediamento o il mantenimento degli ambulatori.

La terza, infine, è riferire al Consiglio comunale, entro sei mesi dall’approvazione della mozione, sulle iniziative assunte e sugli elementi raccolti, con particolare attenzione a medicina generale, ospedale e Casa di Comunità.