Mercoledì su Radio Materia, dalla geopolitica al cinema

Mercoledì su Radio Materia due appuntamenti con Soci All Time alle 16,30 e Ci facciamo un cineMiv alle 18.

16,30 Soci All Time

Avremo in studio i rappresentanti di Mondo Internazionale, un’associazione con base a Gallarate e occhi su tutto ciò che accade nel mondo. Giovani interessati alla geopolitica che studiano ciò che accade e cercano di spiegarlo attraverso riviste specializzate e social network.

18,00 Ci facciamo un cineMiv?

Riparte la trasmissione dedicata alla programmazione del cinema Multisala Impero di Varese con il responsabile Enrico Signorelli, grande esperto di tutto ciò che si muove dietro il proiettore che ci racconterà le novità nelle sale, dopo un’estate bollente.

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