Mezzo in fiamme sull’autostrada tra Vergiate e Besnate, colonna di fumo e traffico in tilt

Un mezzo in fiamme a bordo carreggiata sta creando forti disagi alla circolazione autostradale nella mattinata di giovedì 3 settembre, sul tratto che attraversa i territori di Vergiate e Besnate.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 10.10 all’altezza dell’area di servizio Autogrill Verbano Ovest, lungo la diramazione A8/A26. Dal veicolo, secondo le prime informazioni finito in avaria, si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile a distanza da tutta la zona e segnalata dagli automobilisti in transito in entrambe le direzioni.

Al momento non si segnalano feriti. Pesanti invece le conseguenze sulla viabilità: alle 10.23 il traffico risultava bloccato nel tratto tra Besnate e Sesto Calende-Vergiate in direzione Autostrada dei Trafori, mentre pochi minuti dopo, alle 10.25, la coda si era già estesa a partire dal chilometro 4. Il fumo che invade la sede stradale sta condizionando la circolazione anche nella carreggiata opposta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della società autostradale per lo spegnimento e la messa in sicurezza.