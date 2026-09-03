Mezzo in fiamme sull’autostrada tra Vergiate e Besnate, colonna di fumo e traffico in tilt
Il rogo è divampato poco dopo le 10 all'altezza dell'area di servizio Autogrill Verbano Ovest. Non risultano feriti, ma la circolazione è pesantemente compromessa: traffico bloccato e code in aumento
Un mezzo in fiamme a bordo carreggiata sta creando forti disagi alla circolazione autostradale nella mattinata di giovedì 3 settembre, sul tratto che attraversa i territori di Vergiate e Besnate.
L’incendio si è sviluppato intorno alle 10.10 all’altezza dell’area di servizio Autogrill Verbano Ovest, lungo la diramazione A8/A26. Dal veicolo, secondo le prime informazioni finito in avaria, si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile a distanza da tutta la zona e segnalata dagli automobilisti in transito in entrambe le direzioni.
Al momento non si segnalano feriti. Pesanti invece le conseguenze sulla viabilità: alle 10.23 il traffico risultava bloccato nel tratto tra Besnate e Sesto Calende-Vergiate in direzione Autostrada dei Trafori, mentre pochi minuti dopo, alle 10.25, la coda si era già estesa a partire dal chilometro 4. Il fumo che invade la sede stradale sta condizionando la circolazione anche nella carreggiata opposta.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della società autostradale per lo spegnimento e la messa in sicurezza.
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