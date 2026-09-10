Mi.Da Luxury Packaging, in via per Schianno a Varese si crea la scatola che veste il lusso

C’è un cassetto, in Mi.Da Luxury Packaging, che custodisce la storia dell’azienda: una cassettiera con dentro i caratteri di piombo della Linotipia fondata dal nonno di Daniele Clerici nel secondo dopoguerra. Da lì, da quella tipografia di paese, è partito un percorso che oggi porta il nome dell’azienda di Via per Schianno, a Varese, a confezionare i profumi di alcuni dei brand più noti al mondo.

Daniele Clerici, titolare insieme al fratello Mirko, è stato ospite della nuova puntata di Materia d’Impresa, la rubrica di VareseNews dedicata alle aziende del territorio, tornata in onda dopo la pausa estiva. Venti minuti di racconto per ripercorrere tre generazioni di storia imprenditoriale, tra eredità di famiglia, cambi di rotta e una scommessa sul lusso vinta con “il coltello tra i denti”.

L’azienda, come racconta Clerici, nasce nel dopoguerra come litografia, per trasformarsi negli anni in una cartotecnica e infine, negli anni Ottanta e Novanta, nel packaging per la profumeria: i primi contatti arrivano con una rivista iconica dell’epoca, “Cioè”, dove le fragranze più celebri – da Trussardi ad Armani – venivano presentate in piccoli astucci speciali. È lì che Mi.Da comincia a specializzarsi in un settore che diventerà la sua identità.

Il passaggio generazionale è arrivato per gradi: prima Mirko, entrato in produzione nei primi anni Duemila prima di dedicarsi alla parte commerciale, poi Daniele, arrivato circa dodici anni fa dopo un percorso in agenzie di comunicazione. Oggi tra i clienti dell’azienda ci sono nomi come Belén Rodríguez e Lamborghini, oltre a partnership nel mondo dello sport con Michael Phelps e Domenico Fioravanti.

Proprio la scelta di puntare sul lusso ha portato, pochi anni fa, al cambio di nome: da Cartografica Mi.Da a Mi.Da Luxury Packaging. «Se ci proponevamo all’estero come cartotecnica, la gente non capiva cosa facevamo», spiega Clerici. Invece, il nuovo nome dichiara fin da subito cosa fa e soprattutto il posizionamento dell’azienda, anche se, ammette il titolare, «è un’arma a doppio taglio»: chi si rivolge a Mi.Da sa di trovare qualità, ma può anche essere intimorito dal termine “luxury”.

Daniele (al centro) e Mirko Clerici con l’intervistatrice Stefania Radman

Tra i prodotti di punta ci sono le mouillettes, le strisce di carta utilizzate in profumeria per far sentire le fragranze: apparentemente semplici, richiedono in realtà carte specifiche, studiate per il rilascio ottimale del profumo. A queste si affiancano astucci, scatole rivestite e lavorazioni su misura, spesso nate da richieste “stravaganti” dei clienti, come una scatola rettangolare con apertura a libro che l’azienda ha sviluppato su richiesta di un marchio: «Siamo riusciti a farlo, e ora sono nostri clienti».

Oggi Mi.Da conta tredici collaboratori, quattro dei quali della famiglia Clerici, con un’età media che va dai vent’anni ai cinquantasette. Tutta la produzione avviene internamente e i materiali arrivano esclusivamente dall’Europa, con l’esclusione netta di fornitori extra UE: una scelta, dice Clerici, non solo qualitativa. Il mercato resta prevalentemente italiano, ma l’azienda sta lavorando per ampliarsi verso Svizzera e Francia.

A chiudere il cerchio delle generazioni potrebbero pensarci i nipoti di Daniele, Federico e Mattia, ma hanno solo sei e quattro anni: troppo piccoli per pensare al futuro dell’azienda, dove tutti hanno sempre potuto scegliere il loro futuro. Tra intelligenza artificiale e mercati che cambiano velocemente, Clerici nel futuro non nasconde qualche preoccupazione per la concorrenza estera, ma resta fiducioso: «Gli italiani sono indispensabili: riescono sempre a trovare una soluzione».

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